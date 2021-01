Coppa Italia, Atalanta in semifinale: vittoria show contro la Lazio

L’Atalanta batte per 3-2 la Lazio al Gewiss Stadium e vola in semifinale di Coppa Italia: la squadra di Gasperini trionfa grazie alle reti di Djimsiti, Malinovskyi e Miranchuk, non bastano alla squadra di Simone Inzaghi i gol di Muriqi e Acerbi. Nella ripresa la Dea, in 10 per l’espulsione di Palomino, sbaglia anche un rigore con Zapata.

LA GARA

Primo tempo spettacolare e ricco di gol e occasioni. Al 7′ i padroni di casa si portano subito avanti con Djimsiti, che arriva prima di tutti sulla respinta di Reina sulla precedente conclusione di Palomino e ribadisce in rete.

Muriel sfiora il raddoppio poco dopo, ma al 17′ la Lazio pareggia grazie a un colpo di testa di Muriqi su cross di Acerbi. Nuovo botta e risposta dopo la mezz’ora: Acerbi porta avanti la Lazio al termine di una splendida azione personale, dopo aver rubato palla a Pessina sulla trequarti, difesa orobica colpevole nell’occasione. Tre minuti dopo arriva però l’immediata reazione della Dea, che pareggia con Malinovskyi, servito da Muriel. 2-2.

Ripresa altrettanto movimentata: Palomino si fa espellere per fallo da ultimo uomo su Lazzari, e lascia l’Atalanta in 10 uomini. La squadra di Gasperini non subisce il colpo, e anzi al 57′ torna in vantaggio con Miranchuk, che innescato da un lancio di Romero buca nuovamente Pepe Reina.

La Lazio attacca a pieno organico e si sbilancia, l’Atalanta ha un’occasione enorme per chiudere il match quando al 65′ Hoedt stende in area Zapata: Pepe Reina però respinge la conclusione del colombiano dal dischetto.

Simone Inzaghi si gioca la carta Immobile al 71′, aumentando il peso offensivo dei biancocelesti, ma i bergamaschi si difendono bene e chiudono gli spazi. Forcing capitolino nel finale di partita, Gollini si supera sul copo di testa di Parolo, poi Muriqi spedisce alto da posizione favorevole.

