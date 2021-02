Coppa Italia: Atalanta-Napoli, le probabili formazioni

Atalanta e Napoli si giocano questa sera al Gewiss Stadium un posto nella finale di Coppa Italia: chi vincerà affronterà la Juventus il 19 maggio. Dopo lo 0-0 dell’andata allo stadio Maradona, Gasperini non avrà a disposizione Hateboer ma recupera Maehle. In difesa squalificato Romero: il trio dovrebbe essere composto da Toloi, Palomino e Djmsiti. In attacco Ilicic con Zapata, mentre Muriel partirà dalla panchina.

Momento delicato per Gattuso, che rischia il posto: Ringhio potrebbe schierare titolare Osimhen dopo oltre tre mesi, ai suoi fianchi Lozano e Insigne. A centrocampo Bakayoko insieme a Elmas e Zielinski, la difesa orfana di Manolas infortunato e di Koulibaly positivo al Covid sarà affidata a Rrahmani e Maksimovic.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All: Gasperini

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Hysaj; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Osimhen, Insigne. All: Gattuso

OMNISPORT | 10-02-2021 08:23