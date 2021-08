Coppa Italia: avanti Cittadella e Benevento, Monza e Spal ko

Sono Cittadella e Benevento le due squadre di Serie B ad avanzare il proprio cammino in Coppa Italia al termine delle due sfide tra squadre di cadetteria.

I veneti riescono a prevalere per 2-1 sull’ambizioso Monza. A sbloccare il punteggio è Okwonkwo all’8′, lanciato in profondità e abile a saltare Di Gregorio sull’uno contro uno. Lo stesso attaccante è costretto a lasciare il campo per un infortunio al ginocchio e al 26′ arriva il pareggio del Monza, con un colpo di testa di Carlos Augusto mal valutato da Kastrati. A regalare la vittoria al Cittadella è quindi Tounkara al 40′, su disattenzione generale della retroguardia brianzola.

Servono invece i tempi supplementari al Benevento per avere ragione della Spal, a sua volta battuta per 2-1. Campani in vantaggio per primi con Improta, che al 32′ approfitta di un cross di Foulon e sembra regalare la partita ai suoi. Quindi è Moncini a prolungare la sfida: lui a fine recupero devia la punizione che regala il pareggio alla Spal, sempre lui a pochi secondi dai rigori sigla la rete della vittoria giallorossa.

OMNISPORT | 14-08-2021 21:04