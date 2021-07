Coppa Italia, colpo di scena: non sarà più trasmessa dalla Rai

Il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset Pier Silvio Berlusconi, in giornata, ha annunciato importanti novità per l’azienda fondata dal padre: “Abbiamo chiuso una raccolta dei sei mesi con +31,5% rispetto all’anno scorso, abbiamo pareggiato i ricavi pubblicitari del 2019. Gli ascolti stanno andando meglio del previsto e i costi sono a un livello nuovo: speriamo di chiudere il 2021 con gli stessi costi del 2020, il che sarebbe un miracolo”.

Per Pier Silvio Berlusconi i risultati finora raggiunti sono ottimi: “I ricavi sono sopra le aspettative e abbiamo anche chiuso qualche accordo che genera incassi e plusvalenze. Quindi speriamo di chiudere un 2021 con un bilancio ottimo”.

Sul calcio ha aggiunto: “La nostra raccolta pubblicitaria relativa al calcio – con le partite della Champions in chiaro su Canale 5 e la Serie A su Dazn – dovrebbe superare i 100 milioni. Abbiamo colloqui in vista con potenziali partner ma non c’è niente di definito: di ipotetici partner interessati al consolidamento europeo dei broadcaster ce ne sono sia di tipo finanziario sia di tipo industriale. C’è molta carne al fuoco. Oggi tutti parlano di consolidamento, ma noi siamo stati i primi. Sarà un anno molto caldo dal punto di vista della operatività”.

Sarà un anno caldissimo per Mediaset, che adesso avrà a disposizione anche la Coppa Italia. L’assemblea della Lega ha assegnato i diritti tv della Coppa italia e della Supercoppa italiana a Mediaset per il prossimo triennio. La società del biscione ha offerto 48,2 milioni di euro in media all’anno, battendo così la concorrenza della Rai. La Serie A incasserà 48,6 milioni in media annui, con una crescita del 27% rispetto al 2018/21 (35 milioni) e più che raddoppiata rispetto al 2015/18 (22 milioni).

OMNISPORT | 01-07-2021 17:44