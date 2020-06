Coppa Italia, è ufficiale: cambiano le date delle semifinali

Cambiano ufficialmente le date delle due semifinali di ritorno di Coppa Italia. Ad annunciarlo è il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, durante una diretta su Facebook. “Le due semifinali di Coppa Italia sono state anticipate: si giocheranno il 12 e il 13 giugno. La finale si giocherà il 17 giugno” ha detto.

Si attende ora la conferma finale della Lega Serie A, ma la parola del ministro, come già avvenuto per la data del ritorno in campo della massima serie il prossimo 20 giugno, rappresenta già di suo la certezza dello spostamento dei due match di ritorno, quello fra Juventus e Milan e quello fra Napoli e Inter.

Spadafora ha poi ricordato che le prime partite ufficiali dopo il lungo stop per la pandemia saranno trasmesse dalla Rai, che detiene i diritti della Coppa nazionale: “Avevo chiesto al mondo del calcio che si potesse ripartire con la Coppa Italia, visto che saranno tre partite, due semifinali e la finale, trasmesse dalla Rai e dunque potranno essere viste da tutti gli italiani“.

Il ministro ha anche parlato dell’iter che porterà alla riforma dello sport: “Nella giornata di ieri abbiamo incontrato tutte le forze di maggioranza, oggi ho voluto incontrare tutte le forze di opposizione. Sono stati confronti molto positivi, è giusto fare un discorso che vada al di là dei partiti”.

“Il lavoro nello sport è stato uno dei temi principali trattati – ha poi spiegato -. Tutti condividono il fatto che ci sia attenzione ai lavoratori sportivi. Vi confermo che sarà così nella legge che approveremo entro il mese di agosto“.

