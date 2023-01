Coppa Italia: Inter-Parma, le probabili formazioni

10-01-2023 11:10

Il fischio d’inizio sarà alle ore 21 quando Inter e Parma si sfideranno per la gara valevole come ottavi di finale di Coppa Italia.

I nerazzurri si presentano all’appello privi di Handanovic e Lukaku, per il belga problema al ginocchio che lo costringe ai box, e reduci dal tormentato pareggio con il Monza. Chance per Correa che proverà a sfruttare l’occasione di partire titolare, il tecnico regalerà minutaggio a diversi giocatori che fino ad oggi hanno avuto meno spazio come Asllani e Gagliardini.

Sul fronte opposto c’è un Parma che sa di non avere nulla da perdere e che torna a schierare tra i pali Gigi Buffon. Il numero uno assente da diverso tempo a causa di un infortunio è rientrato in gruppo da qualche settimana ed è pronto alla sua 50esima presenza in quel di San Siro, forse l’ultima in una cornice di questo spessore.

Ecco le probabili formazioni.

Inter (3-5-2) – Onana; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Gagliardini, Asllani, Mkhitaryan, Gosens; Martinez, Correa. All. Inzaghi

Parma (4-2-3-1) – Buffon; Coulibaly, Romagnoli, Valenti, Oosterwolde; Bernabé, Sohm; Man, Vazquez, Benedyczak; Inglese. All. Pecchia