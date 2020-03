Coppa Italia: Juve, Milan, Napoli, Inter, torneo estivo.Ipotesi

Non sappiamo se la giornata di mercoledì è stata o sarà la più complicata, dall’inizio dell’emergenza coronavirus per le ripercussioni sull’industria dello sport e in tema di calendari e manifestazioni calcistiche, in particolare. Una soluzione per la Serie A è arrivata, mentre per la Coppa Italia e le semifinali rinviate, ad ora, si possono valutare solo ipotesi.

Serie A oggi: la situazione del calendario

Porte chiuse da qui al 3 aprile, come da decreto della presidenza del Consiglio dei Ministri, e recuperi in questo fine settimana delle partite saltate nell’ultimo weekend. Con Juve-Inter che cambia data ancora una volta: si giocherà allo Stadium, senza tifosi, domenica alle 20.45. La giornata di Serie A, per quanto riguarda le altre partite dovrebbe presentarsi così: Samp-Verona alle 20.45 di sabato 7, Milan-Genoa alle 12.30 di domenica, Parma-Spal e Sassuolo Brescia alle 15, Udinese-Fiorentina alle 18.

Il Governo a un certo punto ha rotto gli indugi spingendo verso la soluzione porte chiuse, per il campionato e per le coppe europee, a cominciare da Juve-Lione. Lo ha fatto il ministro dello sport Vincenzo Spadafora con una dichiarazione che lasciava intendere quale fosse, ormai, la linea da seguire.

La decisione ufficiale è arrivata dal palazzo della Federcalcio per chiudere la questione, almeno per la Serie A. Le parole della nota della Figc hanno comunque preceduto la firma del Decreto, disponendo “con apposito provvedimento, fino a nuova determinazione, che si giochino a porte chiuse tutte le gare organizzate dalla Lega serie A”.

Le nuove date e l’incognita Inter-Samp

Il calendario è atteso per la mattina di giovedì. Un fatto che non scioglie due punti: Inter-Sampdoria, che aveva indotto Beppe Marotta a esternare tutta la sua preoccupazione da dirigente nerazzurro. E poi il nodo cruciale costituito dalle semifinali di Coppa Italia.

Coppa Italia: le possibilità sul piatto

Dopo Juve-Milan, è saltata per decisione del prefetto anche Napoli-Inter che si sarebbe dovuta giocare giovedì. Le ipotesi sul banco sono diverse: ci potrebbe essere la data del 20 maggio, occupata dalla finale. Finale che a quel punto non si saprebbe quando piazzare. La Gazzetta e il Corriere riferiscono anche di un’ipotesi interessante e forse compatibile con l’emergenza coronavirus: un torneo estivo a quattro tra le semifinaliste Juve, Inter, Napoli e Milan che la Lega potrebbe valutare. Un quesito aperto, come scritto sopra, che prima o poi dovrà essere affrontato.

VIRGILIO SPORT | 05-03-2020 09:34