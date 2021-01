Coppa Italia, Juventus: Pirlo non convoca Chiesa e McKennie

Nonostante il momento delicato legato ai tanti infortunati ain casa Juventus, l’obiettivo di questa sera in Coppa Italia è sempre lo stesso ovvero vincere e approdare ai quarti di finale.

Turnover è la parola magica a cui si affiderà Pirlo. Ma non sarà totale, sarà un turnover molto ben ragionato. Le convocazioni di Bonucci e Ronaldo, non devo trarre in inganno: entrambi sono destinati a fare esclusivamente numero in panchina onde evitare nuovi e pesanti ko che avrebbero ripercussioni drammatiche in vista del derby d’Italia.

E, sempre in ottica Inter, nei prossimi giorni dovranno essere valutate le condizioni di Chiesa e McKennie, ambedue non al top dopo gli acciacchi patiti nell’ultimo turno di campionato ai quali si aggiunge la sicura assenza di Dybala che si vedrà costretto a stare fermo almeno due settimane.

Per affrontare il Grifone allo Stadium, il tecnico bresciano s’è affidato a più elementi dell’Under 23: Felix Correia, Rafia, Capellini, Ranocchia e Wesley pronti a scendere in campo per coronare un grande sogno.

OMNISPORT | 13-01-2021 14:56