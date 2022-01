Coppa Italia: le designazioni arbitrali

10-01-2022 14:54

Di seguito le designazioni arbitrali delle prime tre gare valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma per questa settimana:

Atalanta – Venezia: Pezzuto

Vecchi – Grossi

IV: Santoro

VAR: Maggioni

AVAR: Lo Cicero

Napoli – Fiorentina: Ayroldi

Rocca – Di Monte

IV: Fourneau

VAR: Dionisi

AVAR: Paganessi

Milan – Genoa: Aureliano

Alassio – De Meo

IV: Rapuano

VAR: Prontera

AVAR: Preti

Mercoledi pomeriggio alle ore 17.30 calcio d’inizio tra Atalanta e Venezia; giovedi 13 invece sarà la volta del Napoli di Spalletti che troverà la Fiorentina di Italiano allo stadio Diego Armando Maradona alle ore 18.00, mentre il Milan, sempre giovedi 13 gennaio, ospiterà il Genoa a San Siro alle ore 21.00.

