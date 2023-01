Coppa Italia LNP, Final Four a Busto Arsizio

20-01-2023 19:50

La Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto di aver accolto la candidatura della Pallacanestro Cantù per l’organizzazione della Final Four di Coppa Italia LNP 2022-’23.

La nuova edizione della manifestazione si svolgerà tra sabato 11, quando si svolgeranno le semifinali, e domenica 12 marzo, giorno delle finali, presso il Pala E-Work di Busto Arsizio, la casa della formazione di volley femminile di Serie A1.

L’evento è riservato alle migliori squadre del girone di andata della Serie A2 e della Serie B. Per la Serie A2 sono già definiti gli accoppiamenti delle semifinali: si sfideranno Cantù e Cento da una parte e Vanoli Cremona e Torino dall’altra.

La Serie B invece èleggerà le partecipanti tra le vincitrici dei quarti che si svolgeranno secondo questo calendario: mercoledì 25 gennaio: ore 21 Vigevano-San Vendemiano e Ruvo di Puglia-Faenza; giovedì 26 gennaio: ore 20.30 Orzinuovi-Livorno e Rieti-Luiss Roma.

La formazione campione in carica è Udine, che ha vinto la Final Four 2022 giocata a Roseto degli Abruzzi superando in finale Cantù.