Coppa Italia, l'Olimpia a caccia della finale

19-02-2022 09:50

Si gioca, sempre a Pesaro, la prima semifinale di Coppa Italia tra Olimpia Milano e Germani Brescia,

L’Olimpia è prima in campionato, ma nessuno nelle ultime otto gare ha vinto più della Germani, che è 8-0 e ha conquistato la nona vittoria consecutivo mercoledì scorso nel proprio quarto di finale contro Trento.

L’ultimo k.o proprio contro l’Olimpia al Forum il 12 dicembre 2021.

A presentare il match coach Mario Fioretti: “Brescia è la squadra più in forma del campionato italiano, con la coppia di guardie offensivamente più dotate e una batteria di tre ex, capeggiati proprio da Amedeo Della Valle, che avranno motivazioni particolari. Come sempre nelle partite secche, e a maggior ragione contro questo avversario, la differenza la farà la nostra partita difensiva”.

OMNISPORT