11-01-2023 23:42

In una serata avara di emozioni, il Torino condanna il Milan ad abbandonare la Coppa Italia trovando il gol della vittoria a un passo dai calci di rigore. Nel corso dei tempi regolamentari, i granata concedono pochissimo e mettono i brividi a San Siro con il tentativo non sfruttato da Lukic sul regalo di Tatarusanu. Ci vuole, invece, il palo per salvare Milinkovic-Savic dalla girata di De Ketelaere sul corner calciato dalla sinistra da Tonali. Nella ripresa, nonostante il secondo giallo a Djidji al 70′, il Toro regge senza correre grandi rischi e conduce la gara ai supplementari, che premiano i granata, spinti agli ottavi dal gol di Adopo. Milinkovic-Savic, Schuurs e Buongiorno sono da applausi, Seck, Adopo e Bayeye la marcia in più che cambia l’inerzia del match. Nel Milan, ingressi senza verve per Theo Hernandez, Leao e Giroud. De Ketelaere si vede solo a sprazzi.

Milan-Torino: le pagelle dei rossoneri

Tatarusanu 5,5: Da un suo rinvio errato si spalanca una prateria per Lukic. Tata chiude, evita il peggio e si riscatta, ma l’errore resta. Troppo fermo sul cross teso di Bayeye che porta al gol vittoria di Adopo

Da un suo rinvio errato si spalanca una prateria per Lukic. Tata chiude, evita il peggio e si riscatta, ma l’errore resta. Troppo fermo sul cross teso di Bayeye che porta al gol vittoria di Adopo Kalulu 5,5: Partita senza grandi apprensioni, si lascia beffare da Adopo nell’occasione del gol che premia il Torino

Partita senza grandi apprensioni, si lascia beffare da Adopo nell’occasione del gol che premia il Torino Gabbia 6: Limita bene gli avanti del Torino, chiudendo con precisione e attenzione ( 76′ Theo Hernandez 5: Ingresso svogliato e con il freno a mano tirato)

Limita bene gli avanti del Torino, chiudendo con precisione e attenzione ( Ingresso svogliato e con il freno a mano tirato) Tomori 6: La chiusura al 112′ sul fresco Seck è specchio di un buono stato di forma, ma serve a poco se davanti non arriva il gol

La chiusura al 112′ sul fresco Seck è specchio di un buono stato di forma, ma serve a poco se davanti non arriva il gol Saelemaekers 5,5: Ancora lontano dalla migliore condizione, si rende protagonista di qualche buona giocata ( 66′ Messias 6,5: Si presenta con un aggancio al bacio e calcio al volo da posizione defilata, poi approfitta del disimpegno timido di Rodriguez e costringe Djidji all’intervento che costa il secondo giallo)

Ancora lontano dalla migliore condizione, si rende protagonista di qualche buona giocata ( Si presenta con un aggancio al bacio e calcio al volo da posizione defilata, poi approfitta del disimpegno timido di Rodriguez e costringe Djidji all’intervento che costa il secondo giallo) Pobega 5,5: Da ex del match prova a mettere in pratica quello che ha imparato da Juric l’anno scorso, arriva al tiro in un paio di occasioni, ma il gol non arriva ( 76′ Giroud 5,5: Tenta un paio di giocate di fino in area e non gli va bene. Nel supplementare, si avventa come un predatore su un pallone vagante in area piccola, ma sbatte su Milinkovic-Savic)

Da ex del match prova a mettere in pratica quello che ha imparato da Juric l’anno scorso, arriva al tiro in un paio di occasioni, ma il gol non arriva ( Tenta un paio di giocate di fino in area e non gli va bene. Nel supplementare, si avventa come un predatore su un pallone vagante in area piccola, ma sbatte su Milinkovic-Savic) Tonali 6,5: Ancora una prova da leader. Tra i tanti giovani, prende per mano il centrocampo e disegna sempre geometrie interessanti, ma non basta

Ancora una prova da leader. Tra i tanti giovani, prende per mano il centrocampo e disegna sempre geometrie interessanti, ma non basta Vranckx 6: Ci mette grande fisicità e agonismo, gioca semplice e lo fa bene ( 83′ Bennacer sv )

Ci mette grande fisicità e agonismo, gioca semplice e lo fa bene ( ) Dest 6,5: Intraprendente e con gamba, non si tira mai indietro. Senza grandi compiti difensivi, soffre un po’ Singo, ma gioca con personalità ( 19′ t.s. Calabria sv )

Intraprendente e con gamba, non si tira mai indietro. Senza grandi compiti difensivi, soffre un po’ Singo, ma gioca con personalità ( ) Brahim Diaz 6,5: Un’ora di buon livello e spunti che si perdono nel deserto di un Milan spuntato ( 66′ Leao 5,5: Il tempo per provare a far male lo ha, ma non riesce a trovare la giocata giusta)

Un’ora di buon livello e spunti che si perdono nel deserto di un Milan spuntato ( Il tempo per provare a far male lo ha, ma non riesce a trovare la giocata giusta) De Ketelaere 6: Si vede a sprazzi, ma la nuova posizione in campo sembra aiutarlo. Un palo e una botta dal limite nel primo tempo, nel secondo tempo si perde un po’

Milan-Torino: le pagelle dei granata

Milinkovic-Savic 7: Attento quando impegnato, chiude la porta in faccia praticamente a tutti. Nel passaggio turno c’è la sua firma

Attento quando impegnato, chiude la porta in faccia praticamente a tutti. Nel passaggio turno c’è la sua firma Djidji 5: Già ammonito, interrompe con troppa foga su Messias lanciato a rete dal retropassaggio molle di Rodriguez e compromette la sua gara prendendosi un evitabile secondo giallo

Già ammonito, interrompe con troppa foga su Messias lanciato a rete dal retropassaggio molle di Rodriguez e compromette la sua gara prendendosi un evitabile secondo giallo Schuurs 7,5: Altra prova maiuscola per il centrale olandese. Provvidenziale in area

Altra prova maiuscola per il centrale olandese. Provvidenziale in area Buongiorno 7: Ormai una certezza per questo Torino, il prodotto delle giovanili granata non molla mai un centimetro, non disdegnando anche qualche sortita offensiva

Ormai una certezza per questo Torino, il prodotto delle giovanili granata non molla mai un centimetro, non disdegnando anche qualche sortita offensiva Singo 6,5: Buona spinta sulla fascia, approfitta della presenza del solo Dest sulla sua fascia per provare a portare su il Toro. Nulla di trascendentale, ma specie nel primo tempo sono arrivati buoni segnali ( 20′ t.s. Bayeye 7: scatto bruciante e )

Buona spinta sulla fascia, approfitta della presenza del solo Dest sulla sua fascia per provare a portare su il Toro. Nulla di trascendentale, ma specie nel primo tempo sono arrivati buoni segnali ( scatto bruciante e ) Ricci 6,5: Con Lukic forma una coppia importante, ci mette tutto e anche di più ( 1′ t.s. Adopo 7: Entra e decide il match con una zampata a centro area che punisce il Diavolo e lo condanna ad abbandonare la Coppa Italia)

Con Lukic forma una coppia importante, ci mette tutto e anche di più ( Entra e decide il match con una zampata a centro area che punisce il Diavolo e lo condanna ad abbandonare la Coppa Italia) Lukic 7: Solita gara ordinata e intelligente, da capitano. Con il suo filtrante al bacio per Seck che porta al gol di Adopo si fa perdonare l’errore a tu per tu con Tatarusanu nel primo tempo

Solita gara ordinata e intelligente, da capitano. Con il suo filtrante al bacio per Seck che porta al gol di Adopo si fa perdonare l’errore a tu per tu con Tatarusanu nel primo tempo R. Rodrigruez 5,5: Davanti al suo ex pubblico arriva più volte al cross, ma non riesce mai a essere preciso o pericoloso. Pesante l’errore in disimpegno che porta al rosso di Djidji ( 80′ Vojvoda sv )

Davanti al suo ex pubblico arriva più volte al cross, ma non riesce mai a essere preciso o pericoloso. Pesante l’errore in disimpegno che porta al rosso di Djidji ( ) Vlasic 5: Prestazione opaca e prima di iniziative degne di nota. Non trova praticamente mai la sua posizione in campo e i demeriti sono tutti suoi ( 80′ Linetty sv )

Prestazione opaca e prima di iniziative degne di nota. Non trova praticamente mai la sua posizione in campo e i demeriti sono tutti suoi ( ) Miranchuk 5: Discorso simile a quello fatto per Vlasic, l’ex Atalanta si perde in una gara che non mette in evidenza le sue grandi qualità ( 91′ Seck 7: Nel poco tempo a disposizione fa meglio di Miranchuk e Vlasic messi insieme, gran fisico e buoni spunti in velocità mette in area palle importanti)

Discorso simile a quello fatto per Vlasic, l’ex Atalanta si perde in una gara che non mette in evidenza le sue grandi qualità ( Nel poco tempo a disposizione fa meglio di Miranchuk e Vlasic messi insieme, gran fisico e buoni spunti in velocità mette in area palle importanti) Sanabria 6: Lotta, ma è troppo isolato in avanti. Lesto a sfruttare l’errore di Tatarusanu servendo Lukic, che vanifica tutto (70′ Zima 6: Entra dopo il rosso a Djidji e contribuisce a non far pesare l’uomo in meno)

La pagella dell’arbitro

Antonio Rapuano di Rimini 6: arbitraggio senza grandi episodi. Il secondo giallo a Djidji, nonostante le proteste di Juric, ci sta tutto. Eccesivamente fiscale sull’ammonizione a Milinkovic-Savic, con tanto di minuto di recupero aggiuntivo, a un passo dai supplementari.

I prossimi impegni di Milan e Torino

Milan e Torino si ritroveranno in campionato il prossimo 10 febbraio. Prima, però, dopo l’impegno contro il Lecce sabato sera, i rossoneri sono attesi dal doppio derby con l’Inter: tra una settimana con la Supercoppa italiana in palio, il 5 febbraio in campionato. In mezzo, le sfide insidiose con Lazio e Sassuolo. I granata di Juric saranno, invece, impegnati con Spezia, Fiorentina, Empoli e Udinese.