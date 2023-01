11-01-2023 10:53

La sofferta vittoria in Coppa Italia sul Parma ha riaperto il dibattito tra i tifosi dell’Inter riguardante Kristjan Asllani: il giovane centrocampista albanese ha disputato una buona gara e il suo scarso utilizzo da parte di Simone Inzaghi resta un mistero per molti supporter nerazzurri.

L’Inter e il mistero Asllani

Giunti a metà stagione, si può affermare che Simone Inzaghi ha una certa difficoltà nel dare fiducia a Kristjan Asllani. Il 20enne centrocampista albanese prelevato nello scorso calciomercato dall’Empoli ha trovato finora pochissimo spazio nell’Inter, nonostante la squadra nerazzurra si sia ritrovata più volte in difficoltà nel corso della stagione per gli infortuni dei suoi centrocampisti.

Ad oggi, Asllani ha sommato 14 presenze con la maglia nerazzurra in tutte le competizioni, per un totale però di appena 467 minuti. L’albanese è partito titolare in soli 4 incontri, l’ultimo dei quali ieri in Coppa Italia contro il Parma. Ciò nonostante Inzaghi si sia ritrovato più volte in difficoltà per gli infortuni occorsi ai suoi centrocampisti centrali: prima di Brozovic, fermatosi dopo i Mondiali ma anche nel mese di ottobre, anche Mkhitaryan e Calhanoglu erano stati stoppati da problemi muscolari.

Asllani in Inter-Parma

Schierato nel ruolo di regista, quindi proprio di vice-Brozovic, Asllani ha disputato una buona gara contro il Parma, risultando tra i più attivi dopo la rete del gialloblù Juric che ha portato in vantaggio gli emiliani. E proprio da un’iniziativa di Asllani è nato il gol del pareggio di Lautaro Martinez: dopo un suo lancio, ribattuto dalla difesa, il pallone è arrivato all’argentino che ha segnato l’1-1.

Inter, per i tifosi Asllani è un mistero

I tifosi dell’Inter sperano ora che Inzaghi dia maggiore fiducia ad Asllani. Dopo la vittoria sul Napoli, i nerazzurri hanno faticato a tenere alto il ritmo di gara in mezzo al campo contro il Monza e anche ieri sera: l’albanese potrebbe dunque portare forze fresche a un reparto che ne ha assolutamente bisogno.

“A me Asllani non è dispiaciuto. Sapete come la penso sui giovani: vanno fatti giocare e mi piacerebbe vederli un po’ più nel vivo delle rotazioni”, scrive su Twitter il tifoso interista Sanfra. ”Asllani ha fatto capire (se ancora ce ne fosse bisogno) che deve assolutamente essere considerato come primo sostituito dei 3 in mezzo. Farà errori? Ci stanno, fanno parte del percorso. Se ci lavori su, ti ritroverai un signor giocatore”, aggiunge Gianluca.

“Ha giocato 120 minuti dopo averne giocati pochissimi per mesi, ha i piedi buoni ed è ordinato. È ancora giovanissimo e quindi deve e potrà migliorare molto”, il parere di Mari. “Perché gioca così poco? Questo è un mistero. Lo utilizzerei di più nelle rotazioni a centrocampo. Asllani sarebbe meglio di Gagliardini”, scrive Tucu.