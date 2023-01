12-01-2023 00:24

Il Milan viene eliminato agli ottavi di finale di Coppa Italia, battuto dal Torino di Ivan Juric ai tempi supplementari grazie alla rete di Adopo.

Milan che non riesce a esserli incisivo,e ora si apre anche una mini crisi per la banda di Stefano Pioli, che tra pochi giorni dovrà affrontare anche l’Inter in Supercoppa.

Altra occasione sprecata dal belga Charles De Ketelaere, che schierato prima punta non si rende quasi mai pericoloso. E ora i mugugni di San Siro iniziano a essere rumorosi.

Milan in leggera crisi: e a gennaio le sfide sono davvero dure

Dopo il 2-2 contro la Roma (dopo essere stato in vantaggio 80 minuti), un altro risultato negativo per i rossoneri, che non hanno iniziato il 2023 nei migliore dei modi ne dal punto dei risultati ne da quello delle prestazioni. Un po’ in difficoltà dal punto di vista fisico, i rossoneri ora sono attesi da partite complicate.

A Riad si giocherà la Supercoppa contro l’Inter, e ci saranno anche le sfide contro Lazio (24 gennaio) e Inter (2 febbraio). Molto della stagione rossonera passerà questo primo mese dell’anno, bisogna rimanere a testa alta nonostante questo ko.

De Ketelaere proprio non ingrana: quanto bisogna aspettarlo ancora

Schierato da prima punta da Stefano Pioli, Charles De Ketelaere non ha sfruttato la chance concessagli dal tecnico rossonero. Nel primo tempo ha preso un palo di testa, oltre a una conclusione col sinistro che finisce in angolo.

In generale però si continua a notare una mancanza i cattiveria notevole, e anche limiti fisici al momento evidenti. Da quando è arrivato, il giovane belga non ha fin qui ripagato l’investimento 35 milioni fatto in estate dal Milan.

I rossoneri lo aspettano ancora, Maldini e Pioli rinnovano costantemente la fiducia nel classe 2001, ma serve ora anche una scossa a livello personale. Prestazioni così iniziano a non essere più accettabili.

Milan, Pioli non cerca scuse: “Grossa delusione”

Il Milan non veniva eliminato alla prima partita stagionale giocata in Coppa Italia dal dicembre 2008. Da allora, i rossoneri avevano passato il turno per 13 stagioni di fila.

Questa rappresenta una delusione molto grossa per Pioli, dopo aver giocato una partita seria senza però riuscire a chiuderla:

“Abbiamo fatto una partita seria, decisva e aggressiva contro una squadra difficile e seria fino a quando siamo rimasti in superiorità. Poi non abbiamo avuto la qualità per mantenere questo vantaggio. E’ una delusiosa, grossa delusione perché volevamo questo passaggio e dispiace non esserci riusciti. Siamo stati molto aggressivi e rischiato solo una volta. Poi ho fatto i cambi per avere altre caratteristiche, però ci voleva più lucidità. C’era la superiorità e 30 minuti sono tanti. Siamo riusciti a prendere gol in contropiede. Le competizioni ci sono, vogliamo essere competitivi e dispiace essere usciti. Campionato e Supercoppa non ci aspettano”.