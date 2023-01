12-01-2023 00:03

Il centrocampista del Torino Michel Adopo ha confessato la sua emozione ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria contro il Milan in Coppa Italia: “Sapevamo che il Milan gioca sempre per vincere, quindi era difficile e ancora di più in 10. Tuttavia, siamo riusciti a rimanere in gara”.

Decisivo un suo gol nei tempi supplementari: “Veramente un gran gol. La più bella soddisfazione fin qui nella mia carriera. La maglia? Questa è per la mia famiglia”.