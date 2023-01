10-01-2023 10:32

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

È arrivato in Italia in sordina, Jakub Kiwior, ma c’ha messo davvero poco ad attirare le attenzioni dei top club della serie A (e non solo): Juventus e Milan sono fortemente interessate al difensore polacco, ma convincere lo Spezia a cederlo non sarà facile. Intanto scopriamo chi è e perché piace tanto a Juventus e Milan.

Chi è Kiwior, difensore nel mirino di Juventus e Milan

Jakub Piotr Kiwior è un difensore polacco nato nel 2000 a Tychy, città appartenente alla regione della Slesia, a circa 20 km da Katowice, vicino al confine con la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Kiwior muove i primi passi da calciatore nella squadra della sua città, il GKS Tychy, ma delle sue qualità si accorge presto l’Anderlecht, club belga molto attivo nello scouting internazionale, che lo acquista quando ha solo 16 anni.

Kiwior gioca per tre stagioni nelle giovanili del club di Bruxelles, ma non approda mai in prima squadra e così nel gennaio 2019 viene ceduto al Podbrezova, nella seconda divisione slovacca: i suoi primi 6 mesi nel calcio professionistico sono di ottimo livello, il che gli permette di approdare in estate al più quotato MSK Zilina. A neanche 20 anni diventa titolare e a 21, nell’estate del 2021, debutta nei preliminari di Conference League: lì lo nota lo Spezia, che investe 2,2 milioni di euro per portarlo in serie A.

Acquistato come difensore, viene avanzato a centocampo, in posizione di mediano, da Thiago Motta, che ne intuisce le buone doti in fase di impostazione. Kiwior risulta tra i migliori per rendimento nello Spezia e a salvezza ottenuta viene premiato con la convocazione nella nazionale maggiore, con cui disputerà poi anche gli ultimi Mondiali: per lui 4 partite da titolare in Qatar. In questa stagione, con Luca Gotti in panchina, Kiwior torna nel suo ruolo naturale di difensore centrale.

Perché Kiwior piace a Juventus e Milan

Ma perché Kiwior piace tanto a Juventus e Milan? Perché è un difensore moderno, completo, in grado di abbinare fisico (è alto 189 cm) e senso della posizione a un’abile gestione della palla. È lui ad avviare l’azione nella squadra di Gotti, inoltre sa ben gestire sia in gioco corto che quello lungo.

In fase difensiva non è rapidissimo, ma sa farsi valere grazie al buon posizionamento e alla capacità di leggere in anticipo le mosse dell’avversario. Con un centrale più rapido accanto – Bremer nella Juve, Tomori o Kalulu nel Milan – Kiwior potrebbe definitivamente sbocciare.

Juventus e Milan: quanto costa Kiwior

Acquistarlo, però, non sarà facile. Forte di un contratto in scadenza nel 2025, lo Spezia chiede tra i 15 e i 20 milioni di euro per il suo cartellino, conscio del fatto che anche alcuni club stranieri, come il Lipsia, hanno posato gli occhi sul polacco: se il club tedesco dovesse cedere Josko Gvardiol, difensore-rivelazione dei Mondiali, probabilmente punterebbe su Kiwior per sostituirlo. Chi vuole Kiwior, dunque, deve muoversi in fretta.

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE