09-01-2023 12:08

Lanciata all’inseguimento del Napoli, la Juventus continua a guardarsi attorno sul mercato, soprattutto in vista della prossima stagione: il nome nuovo per il club bianconero è quello di Wilfried Stephane Singo, 22enne terzino destro del Torino che potrebbe arrivare nel caso in cui non venisse rinnovato il contratto di Juan Cuadrado.

Cuadrado via, la Juventus cerca un terzino

La Juventus ha voglia di continuare a rinnovare il proprio organico puntando su giocatori giovani e di talento, il cui arrivo aiuti anche la società ad abbassare il monte ingaggi. Così si spiega il possibile addio a Cuadrado, in scadenza di contratto a fine stagione: la Juventus non sembra intenzionata a prolungare l’accordo col colombiano, che a 34 anni (saranno 35 a maggio) guadagna 5 milioni di euro netti. I bianconeri si preparano dunque a salutare Cuadrado, ma intanto hanno già pronto un elenco di possibili sostituti.

Juventus, Singo candidato come terzino destro

In cima alla lista dei desideri della Juventus per il ruolo di terzino destro c’è il talento spagnolo Ivan Fresneda, legato però al Valladolid da un contratto protetto da una clausola rescissoria di 30 milioni. La Juve potrebbe optare per una soluzione meno impegnativa sul piano economico: ecco allora spuntare il nome di Singo, 22 anni, esterno difensivo che il Torino ha pescato in Costa d’Avorio quando aveva 19 anni.

Dopo un paio di anni di apprendistato nella Primavera granata, nella stagione 2020/21 Singo è diventato un punto fermo in serie A del Toro, con cui vanta complessivamente 79 presenze con 5 gol e 8 assist in campionato. Con il Torino l’ivoriano ha mostrato enormi potenzialità: ha fisico, velocità, è abile nell’uno contro uno e può giocare sia in una difesa a quattro che da esterno a tutta fascia in un 3-5-2, ruolo che preferisce e in cui può sfruttare al meglio le sue abilità offensive.

Juventus, quanto costa Singo

Alla Juventus uno come Singo farebbe comodo, anche se non sarà facile convincere il Torino a cedere l’ivoriano. Il giocatore è vincolato ai granata da un contratto con scadenza nel 2024 e nella scorsa primavera, quando il Milan pareva interessato a Singo, il presidente Urbano Cairo diede una valutazione del terzino pari a 20 milioni di euro.

Se però le trattative per il rinnovo, programmate in questo mese di gennaio, non dovessero portare alla firma, il costo di Singo potrebbe sensibilmente calare e la Juventus potrebbe approfittarne nel prossimo calciomercato estivo.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE