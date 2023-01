Serie A, Spezia e Lecce non si fanno male

08-01-2023 17:17

Un punto a testa per Spezia e Lecce dopo la battaglia sotto la pioggia in Liguria, un punto che consente a entrambe le formazioni di aggiungere un tassello alla loro striscia positiva, che tocca ormai rispettivamente le 4 e 5 gare.

Parte forte il Lecce con un tiro di Strefezza che Dragowski respinge in bello stile: il polacco si ripete poco dopo su una conclusione centrale di Colombo. Poco prima del quarto d’ora l’occasione migliore per i pugliesi, che sono fermati su angolo due volte dalla traversa, prima su incornata di Blin e poi sulla ribattuta al volo di Gonzalez. Lo spavento aumenta l’agonismo degli Aquilotti, i quali hanno però il demerito di non fare che il solletico a Falcone: si va negli spogliatoi con la battuta alta di Nzola e l’invenzione di Gonzalez che costringe all’angolo Dragowski.

Il secondo tempo scema man mano di interesse, ma c’è una chance iniziale per ciascuno: Falcone sventa il contropiede di Nzola prima, Dragowski disinnesca il tentativo chirurgico di Strefezza poi.

Questo il tabellino della partita:

Spezia-Lecce 0-0

Spezia (3-5-2): Dragowski, Amian, Kiwior (20’ st Caldara), Nikolaou; Holm, Bourabia (9’ st Agudelo), Ampadu, Bastoni (20’ st Ekdal), Reca, Nzola, Gyasi (39’ st Balde Sanca). All. Gotti.

Lecce: (4-3-3): Falcone, Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo, Gonzalez, Blin, Maleh (20’ st Bistrovic), Strefezza (32’ st Ouidin) Colombo (32’ st Ceesay), Di Francesco (20’ st Banda). All. Baroni.

Ammonito: Bascherotto (L).

Arbitro: Sig. Chiffi di Padova.

Nella penultima giornata del girone di andata il Lecce ospiterà il Milan, lo Spezia sarà ricevuto al Grande Torino.