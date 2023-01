Coppa Italia, Motta: "Lazio superiore, nessun alibi"

19-01-2023 20:44

Al termine del match perso in Coppa Italia contro la Lazio, il tecnico del Bologna Thiago Motta ha ammesso: “La Lazio stasera ha fatto meglio di noi e ha meritato il passaggio del turno. Non cerchiamo alibi relativi alle assenze, oggi dovevamo fare meglio per poter competere con una squadra che fa del possesso palla la sua arma”.

“Voglio un’attitudine di un certo tipo da tutta la squadra, come ad esempio ha avuto Joaquin Sosa – continua Motta -. È vero che ha commesso un errore ma si propone sempre, contrasta, cerca i compagni, si fa dare palla: il suo atteggiamento è sempre impeccabile, questo chiedo a tutti, specialmente sul piano del gioco e della volontà di avere il controllo del pallone. Testa immediatamente alla partita con la Cremonese per riprendere col campionato”.