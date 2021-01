Coppa Italia, Napoli-Spezia: Gattuso cerca la rivincita su Italiano

Questa sera al Maradona di Napoli, cala il sipario sui quarti di finale di Coppa Italia con l’ultima partita in programma: Napoli-Spezia. Una sfida tra una testa di serie e una squadra che invece è una sorpresa del campionato e che nell’ultimo turno, ha battuto la numero quattro del tabellone tennistico di questa competizione: la Roma. La vincente di questa sfida affronterà l’Atalanta di Gasperini che ieri pomeriggio ha domato la Lazio 3-2.

Il Napoli è arrivato ai quarti grazie alla faticosa vittoria contro l’Empoli: la formazione di Gattuso ha rischiato più del previsto vincendo per 3 a 2. In quella sfida il Napoli si è fatto addirittura rimontare due volte e ha portato a casa la gara solo grazie alla rete di Petagna al 77esimo. Il percorso di questa Coppa Italia per lo Spezia è invece di grande rilievo. L’inizio è nel terzo turno con la vittoria sul campo del Cittadella per 2 a 0 grazie alle reti di Benedetti e Verde. Dal quarto turno sono iniziate le imprese con due vittorie nei tempi supplementari: la prima a Bologna e la seconda di pochi giorni fa a Roma contro i giallorossi. Questi tre successi di fila in Coppa Italia sono stati ottenuti per la seconda volta nella storia del club ligure: la precedente nel 1941 contro Pisa, Ancona e Fiumana; i liguri non sono mai arrivati a quattro nella competizione.

Il Napoli cerca l’accesso alle semifinali per il secondo anno consecutivo; nei due precedenti tra Napoli e Spezia in Coppa Italia ha sempre vinto la formazione partenopea: in trasferta nell’agosto 1988 e in casa nel gennaio 2017, in entrambi i match per 3-1. Tra l’altro, il Napoli è rimasto imbattuto in sette delle ultime otto sfide contro lo Spezia in tutte le competizioni (5V, 2N), perdendo paradossalmente nel match più recente: 1-2 lo scorso 6 gennaio in Serie A.

Questa sarà la quarta volta che lo Spezia disputa un quarto di finale di Coppa Italia: l’ultima nel 2015/16 contro l’Alessandria; in tutti i tre precedenti casi, la squadra ligure non ha mai superato il turno.

Appuntamento questa sera al Maradona di Napoli con calcio d’inizio alle ore 21.00

PROBABILI FORMAZIONI

Napoli (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Spezia (4-3-3): Zoet; Ismajili, Terzi, Erlic, Bastoni; Estevez, Agoume, Pobega; Gyasi, Galabinov, Agudelo. All. Italiano

OMNISPORT | 28-01-2021 09:32