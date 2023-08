Coppa Italia: riflettori su Cesena-Entella e Reggiana-Pescara, dove vederle in tv

Già oggi partite importanti ad aprrire la coppa nazionale. Attendono i verdetti Monza e Bologna, prossime rivali delle due vincitrici

06-08-2023 10:55

Dopo tanto calciomercato e questioni di giustizia sportiva torna finalmente un po’ di calcio giocato. In giornata ci sono in programma tre partite di Coppa Italia, con Reggiana-Pescara alle ore 18 e successivamente con Cesena-Entella alle 20:30 e FeralpiSalò-Vicenza alle 20. Siamo ancora in una fase preliminare della competizione, con eliminazione diretta in gara secca. Un appuntamento, insomma, da non fallire per le squadre coinvolte con la possibilità di conquistarsi una vetrina prestigiosa e aumentare gli impegni da qui a breve.

Reggiana-Pescara: in ballo c’è il Monza

Ieri l’antipasto col Catanzaro che ha superato 1-0 il Foggia. Oggi le altre 3 gare dei preliminari. Estate pesante per Alessandro Nesta e la sua Reggiana. Nei giorni scorsi c’è stata qualche contestazione in merito all’acquisto di Manolo Portanova che ha inevitabilmente minato la serenità dell’ambiente. Che oggi, però, deve mettere tutto da parte e concentrarsi esclusivamente sul campo. Dal match di oggi contro il Pescara di Zdenek Zeman uscirà la squadra che domenica prossima 13 agosto affronterà poi il Monza nel prossimo turno della competizione. Il match si deciderà nel corso dei 90 minuti, con eventuali supplementari e calci di rigore a stabilire il verdetto definitivo. La stagione delle due squadre si costruisce anche eventi come questi.

Le probabili formazioni

REGGIANA (4-3-1-2) Bardi; Fiamozzi, Romagna, Duarte, Pieragnolo; Bianco, Cigarini, Portanova; Vergara; Varela, Lanini. All.Nesta

PESCARA (4-3-3) Plizzari; Pierno, Brosco, Mesik, Milani; Manu, Squizzato, Dagasso; Merola, Cuppone, Accornero. All.Zeman

Dal play-off col Lecco alla Virtus Entella: il Cesena riparte da qua

Altra partita molto interessante è quella dello stadio Manuzzi che vedrà opposti il Cesena di Toscano contro la Virtus Entella di Volpe. Chi passa troverà al turno successivo il Bologna di Thiago Motta. Per quanto riguarda i romagnoli, la speranza è che sia definitivamente archiviata la delusione dei play-off persi contro il Lecco giunta peraltro ai calci di rigore. Anche i liguri sono reduci da un ottimo campionato, che li ha visti chiudere soltanto alle spalle della Reggiana.

Le probabili formazioni

CESENA (3-4-2-1): Pisseri, Ciofi, Prestia, Silvestri, Adamo, Francesconi, Bianchi, David, Berti, Giovannini, Shpendi, Chiarello. All. Toscano