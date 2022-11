Coppa Italia Serie C, il programma degli ottavi di finale

04-11-2022 16:06

Con la disputa delle ultime due partite si è completato nella giornata di giovedì 3 novembre il programma del secondo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C.

La competizione ha quindi allineato le 16 formazioni che tra il 15 e il 17 novembre disputeranno gli ottavi di finale, in gara secca come avvenuto nei primi due turni.

Le ultime due squadre a qualificarsi sono state il Sangiuliano City, che ha avuto la meglio per 6-4 sul Piacenza al “Garilli” dopo i calci di rigore (2-2 al 120′ con i padroni di casa capaci di trovare il gol del pareggio al 93′ dopo avere giocato in 10 l’intera partita per l’espulsione di Frosinini al 5′) e il Padova, che ha piegato per 1-0 l’Imolese grazie ad un gol di Bifulco: negli ottavi la formazione di Ciceri affronterà la Juventus Next Gen, passata per 5-2 sul campo della Feralpisalò, mentre i veneti ospiteranno il Gubbio.

Questo il programma completo degli ottavi di finale:

Alessandria-Renate

Sangiuliano City-Juventus Next Gen

Padova-Gubbio

Rimini-Vicenza

Viterbese-Pontedera

Virtus Entella-Lucchese

Foggia-Crotone

Catanzaro-Avellino

Ricordiamo che la vincente della Coppa Italia avrà accesso diretto alla fase nazionale dei playoff.