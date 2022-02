Coppa Italia, trionfa l'Olimpia: Tortona si arrende alla distanza

20-02-2022 19:49

Trionfo (annunciato) dell’Olimpia Milano nella Final Eight di Coppa Italia 2022.

Al Vitrifrigo di Pesaro la squadra di Ettore Messina ha sconfitto Tortona nell’atto conclusivo della competizione, conquistando l’ottavo trionfo della propria storia nella manifestazione: i lombardi, al quarto successo nelle ultime sette edizioni, raggiungono Virtus Bologna e Treviso in testa all’albo d’oro. Per Messina è il nono trionfo in Coppa: record assoluto.

Il risultato finale di 78-61 non deve ingannare circa l’andamento della finale, che ha visto i piemontesi di coach Ramondino, rivelazione del torneo dopo aver eliminato Trieste e poi la stessa Virtus, dare filo da torcere a Rodriguez e compagni nei primi tre periodi, per poi cedere alla distanza. Mvp Nicolò Melli, che ha chiuso con 14 punti e 9 rimbalzi.

Tortona, che ha recuperato Tavernelli in senifinale, ma che ha giocato ancora senza il. play Chris Wright, ha approcciato male il match, chiudendo sotto di 12 punti il primo quarto, salvo reagire prontamente nei due periodi successivi, limando a otto punti il gap all’intervallo lungo, grazie alla precisione di Filloy da tre e a quella di Mascolo nei liberi.

I piemontesi però soffrono la pressione dell’Olimpia, che dopo un terzo periodo con appena 26 punti segnati (12-14), si ritrova con soli 6 punti di vantaggio, ma piazza l’allungo decisivo nell’ultimo quarto, nonostante i quattro falli di Delaney.

Le bombe di Rodriguez e Datome e un Melli a tutto campo scavano il solco finale che non rende giustizia a Tortona, che esce a testa altissima ed ora sposterà il mirino sulla corsa ad un posto nei playoff.

