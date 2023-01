Coppa Italia volley femminile, Conegliano in semifinale

24-01-2023 22:29

Inizio senza sorprese per la Final Eight di Coppa Italia di volley femminile. Nel primo quarto di finale, disputato al Palaverde di Treviso, Conegliano non ha dato scampo a Cuneo, sconfitta per 3-0 con parziali 25-12; 25-19; 25-12.

Match mai in discussione con le Pantere trascinate da Isabelle Haak, autrice di 17 punti e quattro aces, ben supportata da Kathryn Plummer (10 punti) e Kelsey Robinson (14). A Cuneo non sono bastati i 10 punti di Binto Diop.

Sabato nel primo match della Final Four in programma all’Unipol Arena di Bologna Conegliano affronterà la vincente del quarto di finale Novara-Chieri.

Le venete, detentrici del trofeo, andranno alla caccia della quinta Coppa Italia della propria storia, la quarta consecutiva, per proseguire una stagione finora trionfale, con il primo posto per distacco in campionato, l’ottima marcia in Champions League e il Mondiale per club vinto a dicembre.