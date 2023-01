Coppa Italia Women – La Juve suda ma vince, Cittadella ko 1-3

05-01-2023 17:39

Un bel Cittadella imbriglia la manovra della Juventus ma alla fine paga dazio per 3-1. Questo il finale della gara valevole come 2ª giornata per il girone B di Coppa Italia, dove Girelli & co sono costrette a sudare per strappare i tre punti.

Il match lo sblocca al 31’ Zamanian quando le ospiti vincono un duello a centrocampo, imbucata perfetta di Cernoia per la compagna che a tu per tu non sbaglia. Al 41’ ecco il raddoppio firmato Bonfantini, brava a sfruttare di testa un cross di una scatenata Zamanian che nell’occasione recupera una palla che sembrava scivolare sul fondo. Passano appena tre minuti e la volontà delle ragazze di Colantuono viene premiata con Kongouli, abile a ribadire in rete un tiro di Peruzzo finito sul palo.

Nella ripresa il match è piuttosto combattuto ci vuole tutta l’esperienza di Cristiana Girelli per far scorrere i titoli di coda: l’attaccante viene stesa in area da Larocca e conquista un calcio di rigore. Dal dischetto la numero dieci non sbaglia e fa 3-1. Triplice fischio.