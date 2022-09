Coppa Libertadores: Paranaense in finale, eliminato il Palmeiras

07-09-2022 12:25

Colpo di scena in Copa Libertadores: il Palmeiras infatti, detentore degli ultimi due titoli, è stato eliminato in semifinale da un altro club brasiliano, l’Atletico Paranaense, guidato dall’ex ct Luiz Felipe Scolari.

I biancoverdi partivano dall’1-0 subito all’andata e non sono riusciti nell’intento di ribaltare la situazione a loro favore. Niente terza finale consecutiva quindi per gli uomini di Abel Ferreira: il pareggio per 2-2, ha promosso invece la squadra ospite.

Eppure le cose per il Palmeiras si erano messe molto bene. In vantaggio già solo dopo tre minuti con il centrocampista della nazionale Gustavo Scarpa, il Palmeiras – rimasto in dieci a fine primo tempo per una espulsione – ha raddoppiato su un colpo di testa del difensore paraguaiano Gustavo Gomez a inizio ripresa.

Quando ormai la finale sembrava ad un passo e l’Atletico condannato all’eliminazione, l’11 di Scolari (per di più squalificato e non presente in panchina) è riuscito a ribaltare la situazione a suo favore segnando con Pablo prima e Terans poi, tra la disperazione dei tifosi dell’Allianz Parque.

Atletico Paranaense quindi in finale in programma il 29 ottobre a Guayaquil (Ecuador),dove affronterà i brasiliani del Flamengo o gli argentini del Velez Sarsfield, che si affronteranno stasera.