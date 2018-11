Cori contro Napoli, ora la Juventus rischia

Nuovi cori contro Napoli in serie A. Sabato pomeriggio durante Udinese-Roma e Juventus-Spal sono stati intonati cori offensivi nei confronti della città partenopea e della squadra azzurra, peraltro neanche in campo. Il tutto a due giorni dalla pesante denuncia del tecnico dei partenopei Carlo Ancelotti, che si è dichiarato pronto a fermare la partita in caso di insulti dalle curve.

L’episodio ha provocato la reazione del presidente della Fgic Gabriele Gravina: “Il ripetersi di cori con evidente riferimento alla discriminazione territoriale negli stadi italiani è un comportamento incivile che va condannato e contrastato con determinazione – sono le sue parole all’Ansa – . Bisogna intensificare i programmi educativi che coinvolgono i tifosi e applicare rigorosamente le norme previste dal nostro ordinamento. A tal proposito ho sentito sia il presidente dell’Aia Nicchi che il designatore Rizzoli con i quali abbiamo condiviso tutte le valutazioni del caso”.

Ai cori di Udine (“Vesuvio lavali col fuoco”) si sono aggiunti quelli di Torino sponda Juventus con la tifoseria dello Stadium che ha intonato cori denigratori anche nei confronti dei prossimi avversari, la Fiorentina. Il giudice sportivo potrebbe aprire una procedura nei confronti della curva bianconera, recidiva: lo Stadium recentemente è stato squalificato per cori offensivi. E uno stop di due giornate comporterebbe la chiusura del settore degli ultrà in occasione del big match di campionato contro l’Inter.

Queste le parole di Ancelotti: “Bisogna che in Italia si inizi a ragionare in modo diverso. Non bisogna insultare gli avversari, ma inneggiare ai propri calciatori. Il regolamento parla chiaro, se in trasferta ci saranno ancora episodi del genere valuteremo come comportarci: se a Bergamo ci saranno cori di discriminazione territoriale allora chiederemo la sospensione della partita”.

SPORTAL.IT | 25-11-2018 13:09