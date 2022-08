Corinthians: il presidente Alves vuole Cristiano Ronaldo

04-08-2022 11:41

Quello che giunge dal Brasile ha del clamoroso, e riguarda Cristiano Ronaldo. Sancita la rottura con Erik Ten Hag dopo che il campione portoghese ha abbandonato lo stadio prima del fischio finale dell’ultima amichevole, il futuro da Manchester appare sempre più lontano. Per CR7, però, le porte del calcio europeo sono socchiuse a causa delle sue esose richieste se paragonate proporzionalmente ai suoi anni (37). Dallo stato Carioca arriva un’offerta quanto curiosa, ma stimolante: in questo caso Ronaldo potrebbe trasferirsi oltreoceano e, magari, catalizzare l’attenzione su di esso per quella che sarebbe l’ultima convocazione in carriera per il Mondiale 2022. Il Corinthians, campione del Brasile, si è offerto per dare un’ultima, grande possibilità al cinque volte pallone d’oro, per bocca del presidente Dulio Monteiro Alves; “Sogno in grande, siamo il Corinthians! Ci sono Willian, Renato Augusto, nel calcio tutto è possibile e ho l’obbligo di dare il mio meglio alla mia squadra. È possibile arrivare a Ronaldo? Non lo so, non ci stiamo provando, ma siamo vigili. Immaginate cosa vuol dire per CR7 giocare in Brasile”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE