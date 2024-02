Corona a tutto campo: il confronto tra Sinner e Berrettini, l’effetto Djokovic e la rivelazione su Ilary Blasi

Fabrizio Corona è stato ospite del podcast Gurulandia nel corso del quale ha parlato della sua ammirazione per Jannik Sinner senza però lasciare da parte delle frecciate per Berrettini e la storia con la Satta

16-02-2024 18:20

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Fabrizio Corona a tutto campo. L’imprenditore e re del gossip, che qualche mese fa era stato protagonista assoluto dello scandalo scommesse, torna a parlare anche di sport. Corona non ha mai nascosto la sua ammirazione per Jannik Sinner e nel parla anche nel corso del podcast Gurulandia, nel quale però lancia anche delle frecciate a Matteo Berrettini e alla sua storia con Melissa Satta.

Corona su Sinner e il confronto con Berrettini

Nel corso dell’intervista a Gurulandia, Corona parla anche di Jannik Sinner e fa un confronto con Matteo Berrettini, tirando in ballo anche Melissa Satta. “Credo che Sinner sia un prototipo di essere umano e di sportivo assolutamente fuori dal comune. Credo che sia nato in questo modo. Ha delle qualità umane, morali, di serietà e di concentrazione che lo porteranno ad essere il numero uno. La differenza tra Sinner e Berrettini è tutta lì. Uno che va con la Satta, meglio che non dico altro. Jannik credo sia proprio così, lui aveva una storia con una ragazza che posta una storia su Instagram e lui l’ha lasciata immediatamente, dopo un anno è tornata ad essere la sua fidanzata”.

L’atteggiamento di Sinner che ha rinunciato a Sanremo non è stato una sorpresa per Corona: “Uno come lui che tra i cinque sponsor siano intorno ai 15 milioni di euro l’anno, e parliamo prima degli Australian Open. Questi soldi triplicheranno, uno così giovane, che non va a festeggiare. Lui è il prototipo dell’essere perfetto. Ma a lui che gliene frega andare sulla Rai a Sanremo”.

L’ammirazione per Djokovic

Una battuta Corona la dedica a Novak Djokovic inserendolo nella categoria delle poche persone che lo hanno fatto emozionare, insieme a Silvio Berlusconi: “Djokovic è una delle poche persone che mi hanno dato un’emozione, è una persona forte e potente. E’ uno che viene dalla guerra, che crede veramente in quello che fa, è guidato dalla voglia di riscatto del suo paese e lo mette in tutto quello che fa”.

“Ilary mi ha chiesto scusa”: la rivelazione di Corona

Nel corso del podcast, Fabrizio Corona parla anche di Ilary Blasi facendo una rivelazione: “Ilary Blasi non mi ha citato nel corso del suo documentaario, ha chiesto scusa alla stampa italiana. Avevo ragione, quando io dicevo che Totti la tradiva sempre, o la storia di Flavia Vento, non ero io che mi dovevo vergognare per aver tirato fuori una storia vera prima del matrimonio. Io stavo facendo semplicemente il mio lavoro, ora questa cosa l’ha capita. Ilary mi ha chiamato, ci siamo parlati dopo anni e tra poco ci sarà anche un incontro chiarificatore. Ilary ha un solo modo per salvarsi. Chiamare me a testimoniare al processo”.