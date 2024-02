Tra Totti e Blasi spunta Corona: la verità su chi ha tradito prima e la proposta a Ilary

Fabrizio Corona su Instagram lancia un appello a Ilary Blasi: la sua testimonianza può rivelarsi cruciale nella causa di divorzio con Francesco Totti. Cosa sa l'ex paparazzo?

15-02-2024 20:59

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

“Tra moglie e marito non mettere il dito”, recita un antico detto. Che però non vale per Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi più volte nel tempo ha detto la sua sulla relazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, anche quando le cose tra l’ex capitano della Roma e la showgirl e conduttrice tv andavano a gonfie vele. Adesso Corona intende tornare a parlare. E ha avanzato una proposta singolare – indovinate un po’ – proprio a Ilary, con cui pure ebbe un clamoroso screzio qualche anno fa, durante una puntata del Grande Fratello Vip.

Totti-Blasi, la storia di Corona su Instagram

In una storia su Instagram, pubblicata mentre si trovava a Roma, Fabrizio Corona ha lanciato una sorta di appello alla conduttrice tv: “L’unico modo che Ilary Blasi ha per vincere la causa matrimoniale è chiamare me al processo”. Non solo. L’ex paparazzo ha smentito la cifra svelata da Totti e relativa al compenso percepito dall’ex moglie per il documentario su Netflix: 700mila euro. “Non è questa la cifra giusta”, ha assicurato Corona.

Cosa sa Corona a proposito di Totti?

Cosa avrà voluto dire Fabrizio Corona nella sua story? Cosa sa l’ex re del gossip a proposito dei tradimenti, veri o presunti, di Totti e Blasi? Probabilmente negli archivi di Corona e della sua agenzia è rimasta qualche foto che potrebbe far chiarezza su chi dei due si è reso protagonista di qualche scappatella prima dell’altro. Un dettaglio non da poco: è su questo, fondamentalmente, che si gioca gran parte del destino della causa di divorzio. Che avrà il suo momento decisivo nelle prossime settimane.

Le testimonianze di Cristiano Iovino e Noemi Bocchi

In attesa delle verità di Corona, infatti, in tribunale si preparano a due deposizioni. Come scrive Leggo, Francesco Totti “avrebbe chiamato tra i suoi testimoni Cristiano Iovino, il personal trainer con il quale l’ex moglie ha dichiarato di aver preso solo un caffè. Ilary Blasi chiama in causa Noemi Bocchi (e forse altre ‘avventure’) sostenendo che sia stata la causa della fine del loro matrimonio. La nuova compagna del Capitano sarà certamente sentita in aula“.