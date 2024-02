Totti-Blasi, l’ex Roma replica alle accuse: Ilary guadagna più di me

Guerra senza esclusione di colpi tra Ilary e Totti. Dopo le ultime accuse della showgirl, arriva la replica dell' ex n.10 attraverso i suoi legali

14-02-2024 09:33

Una guerra senza esclusione di colpi. Francesco Totti replica attraverso i suoi legali alle ultime accuse di Ilary Blasi, che all’ex capitano della Roma imputa di aver speso tre milioni di euro al Casinò, oltre a ritardare i pagamenti del mantenimento. Tutto ruota attorno ai soldi e alla cifra dell’assegno mensile che Totti dovrà riconoscere per i figli.

Totti-Blasi: la showgirl attacca, l’ex attaccante gioca in difesa

La causa di separazione tra la coppia simbolo di Roma che per anni ha fatto sognare gli italiani sta sgretolando ogni cosa del rapporto ch’è stato. Nella memoria difensiva presentata da Ilary la conduttrice de L’Isola dei Famosi ha accusato Totti di lasciare sola in casa la figlia Isabel “per recarsi ad appuntamenti mondani” e in più d’una circostanza le avrebbe fatto saltare le lezioni di pattinaggio. Non solo: sarebbe anche cronicamente in ritardo nel pagamento dell’assegno di mantenimento.

Inoltre spenderebbe al casinò “importi pari a 6,5 volte quello che destina ai figli”. Immediata la risposta degli avvocati del Pupone, secondo cui – per farla in breve – la madre dei suoi figli sarebbe più ricca di lui.

Quanto avrebbe guadagnato Ilary Blasi dal documentario ‘Unica’

Nel documentario ‘Unica’ Ilary Blasi ha raccontato la sua verità in merito alla fine del matrimonio con Totti. Per la realizzazione del format disponibile su Netflix showgirl avrebbe incassato 700mila euro. E controllerebbe anche diverse società, tra cui la Number 5 che è intestata al padre Roberto Blasi. L’ex calciatore della Roma e della Nazionale batte su questo punto, perché è anche sulla questione soldi che verrà stabilita la cifra dell’assegno mensile che Totti dovrà versare.

Soldi e tradimenti: i punti cruciale della ‘guerra’ Blasi-Totti

Altro aspetto cruciale della guerra tra i due coniugi è quello del chi ha tradito per primo. Ecco il motivo per cui Totti ha deciso di convocare come testimone per la causa di separazione Cristiano Iovino, il personal trainer che in un’intervista a Il Messaggero ha recentemente confessato di aver avuto “frequentazioni intime” con Ilary Blasi, smentendo così la versione della presentatrice raccontata nel documentario Unica.

I legati di Totti, svela Il Corriere della Sera, avrebbero indicato nella memoria difensiva anche altri flirt averti dalla showgirl con personaggi del mondo dello spettacolo. Gli avvocati di Ilary, invece, chiameranno in causa Noemi Bocchi e potrebbero citare altre “avventura” della leggenda giallorossa. Al momento l’assegno di mantenimento mensile è di 12.500 euro, ma la Blasi punta a ottenerne il doppio.