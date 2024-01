Totti-Blasi, Ilary esce allo scoperto sul caffè con Iovino e rivela retroscena su Francesco

Dopo le rivelazioni di Iovino, arriva la replica di Ilary Blasi a Verissimo. Nessun attacco al personal trainer, anzi solo ringraziamenti, ecco perché

Dopo le rivelazioni di Cristiano Iovino, che in un’intervista ha confessato di aver avuto “frequentazioni intimi” con Ilary Blasi, arriva la replica della showgirl nel salotto di Verissimo. Nessun attacco al personal trainer, che viene anzi ringraziato per averle fatto aprire gli occhi su Francesco Totti.

Separazione Totti-Blasi, Ilary torna a parlare e risponde a Iovino

Un libro dopo il documentario Unica su Netflix. Ospite di Verissimo, su Canale 5, Ilary Blasi ha parlato di ‘Che Stupida‘, il libro in cui racconta la fine del suo matrimonio con Totti in uscita il 30 gennaio. Inevitabilmente il discorso è caduto anche su quanto dichiarato da Cristiano Iovino nell’esplosiva intervista rilasciata a Il Messaggero.

Già, il personal trainer ha smentito la versione di Ilary (“abbiamo preso solo un caffè”) rivelando di aver avuto “frequentazioni intime” con la conduttrice. La showgirl sceglie la linea morbida: “Non mi sorprende che questa intervista sia arrivata ora, perché Cristiano è stato di recente citato come teste da Francesco. Io posso solo ringraziarlo: venne alla festa della mia gente e mi disse cose sul passato di Francesco che mi hanno aperto gli occhi definitivamente”.

Le nuove rivelazioni di Ilary Blasi sul rapporto con Totti

Va giù di retroscena, la presentatrice de L’Isola dei Famosi. “Mi sono sentita stupida quando ho scoperto tutto” ha raccontato a Silvia Toffanin. E ricorda un evento che le fece capire come tutto fosse ormai finito. “Francesco non si presentò al mio compleanno, per me è stata una ferita”.

E di Totti dice: “Non lo riconosco più, mi sembra un’altra persona. Ma gli auguro di essere felice”. Quindi aggiunge che quando una storia finisce “le colpe non sono di una persona sola, anch’io avrò sbagliato qualcosa”. Salvo poi lanciare un’altra stoccata: “Il primo a lavare i panni sporchi in pubblico è stato Francesco con l’intervista al Corriere della Sera. Se poi pensava che fosse una relazione aperta, allora poteva accettare quel caffè”.

Ilary Blasi, la famiglia allargata e come vede il futuro

La showgirl assicura di non provare rabbia, ma “delusione” sì, quella rimane. Però “guardo avanti, si è chiuso un cerchio, è iniziata una nuova vita, è una nata una nuova Ilary”. Sottolinea che con Totti è in corso “una causa che non è bella” e che è ancora presto per parlare di “famiglia allargata”. Tuttavia è positiva per il futuro: “Credo ancora nell’amore”. E quando le viene chiesto se è pronta a sposarsi di nuovo (è attualmente fidanzata con Bastian Muller), la Blasi risponde così: “Perché mettere limiti in una relazione?”.