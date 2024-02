Totti-Blasi, la testimonianza di Cristiano Iovino inguaia Ilary: Francesco chiede lo sconto sull'assegno

L'intervista del personal trainer a Il Messaggero sarà acquisita dal giudice della causa di separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi? L'ex Pupone spera di sì.

09-02-2024 20:01

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

La testimonianza “indiretta”, resa da Cristiano Iovino attraverso un’intervista a Il Messaggero, potrebbe costar caro a Ilay Blasi. Le clamorose rivelazioni del personal trainer, “amico intimo” della showgirl, hanno infatti creato un certo imbarazzo all’entourage della conduttrice tv e fornito un assist per un gol a porta vuota ai legali di Francesco Totti. Il motivo? Iovino ha raccontato che la relazione con Ilary, raccontata in modo dettagliato e zeppo di particolari, ha avuto inizio prima che l’ex Pupone iniziasse la frequentazione con Noemi Bocchi.

Totti-Blasi, il peso delle rivelazioni di Iovino

Ad aggiornare per filo e per segno sugli ultimi sviluppi della querelle in corso tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice tv è il Corriere della Sera, attraverso un articolo firmato da Ilaria Sacchettoni, in cui si racconta come la testimonianza di Iovino potrebbe avere riflessi sull’ammontare dell’assegno versato mensilmente da Totti all’ex moglie. Antonio Conte, avvocato di Francesco, alla luce delle rivelazioni del personal trainer sembra infatti intenzionato a chiedere un robusto sconto sulla cifra stabilita dal tribunale ad aprile dell’anno scorso.

Ogni mese Totti versa 12.500 euro alla Blasi

Ogni mese Totti versa nelle casse della Blasi 12.500 euro, come disposto – in via provvisoria – dal tribunale nell’udienza di dieci mesi fa. Ma le rivelazioni di Iovino potrebbero rimettere tutto in discussione. Chiaro che una relazione extraconiugale di Ilary prima dell’inizio della love story di Francesco con la Bocchi potrebbe far rivalutare il “peso” delle responsabilità sulla fine del matrimonio. Il personal trainer ha raccontato in modo dettagliato ed esaustivo la sua liaison con la showgirl, dando riferimenti inequivocabili dal punto di vista temporale. E in una causa di separazione, non si tratta di un dettaglio irrilevante.

L’intervista del personal trainer sarà acquisita?

Ma l’intervista di Iovino sarà acquisita come forte di prova? Un’intervista rilasciata a un quotidiano romano, ancorché molto letto e autorevole come Il Messaggero, sarà considerata alla stregua di una testimonianza a tutti gli effetti dalla giudice Simona Rossi? È questa la prossima matassa da dipanare. E, insieme alla versione di Iovino, ci sono anche le consulenze depositate che potrebbero mischiare le carte in tavola. L’impressione è che la partita giudiziaria sia entrata in una fase favorevole all’ex Pupone. I 12.500 euro dell’assegno potrebbero dimezzarsi.