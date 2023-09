Totti-Blasi: Ilary prepara l'affondo dopo quanto trapelato sull'udienza, Tapiro, Rolex e stoccata all'ex e Noemi Bocchi

Al centro della contrapposizione tra le famiglie Totti e Blasi ancora una volta il centro della Longarina. Nuova denuncia dopo la chiusura improvvisa

Ultimo aggiornamento 26-09-2023 10:08

In attesa di comprendere che cosa sarà riservato a Ilary Blasi, alla sua Isola e ai possibili progetti che Mediaset riserva in questa stagione al netto della presentazione dei palinsesti, si consuma senza interruzione di continuità la vicenda legata alla sua separazione dall’ex marito, il per sempre capitano Francesco Totti. Si sono incrociati, ma non si sono visti allo stadio Tre Fontane se non attraverso le storie (spiate allude lei durante la visita oculistica dalla sorella Melory) che avrebbero forse addirittura commentato Noemi Bocchi e Totti in compagnia dell’amico di sempre Giancarlo Pantano e la sua compagna.

L’udienza del 20 settembre ha aperto una storia processuale che, comunque vada, sarà lunga e densa di situazioni delicate stando alle indiscrezioni sulle memorie depositate. E poi ci sono i Rolex, dei quali Ilary parla a Striscia la Notizia, alla consegna del Tapiro lunedì 25 settembre.

Ilary Blasi riceve il Tapiro, frecciatina a Totti

L’inviato del tg satirico, Valerio Staffelli, intercetta Ilary mentre va a fare la spesa – ammette lei – a Roma per consegnarle il Tapiro d’Oro: disponibile, sorridente e sempre ironica non fa che esporre, poi, la sua tesi (o quel che sappiamo) su queste contese che nella loro separazione sono divenute di dominio pubblico.

La prima risposta di Blasi è ficcante: “Sicuro che sia per me?”, allusione immediata e quasi scritta tanto era ovvia per il riferimento all’ex marito.

L’affidamento congiunto dei Rolex

“C’è questo affidamento congiunto, ma che cosa significa?”, domanda Staffelli facendo riferimento alla guerra dei Rolex. “Come quello dei figli”, la sua risposta senza che sul numero venga svelato poi molto. “Non ti posso rispondere perché non ho capito niente”, afferma Blasi adottando una certa cautela per chiudere questa finestra.

Sui Rolex sapremo di più, a conti fatti, quando sarà la magistratura a decidere, a definire i confini ora alquanto sfumati di questa particolarissima e specifica questione tra gli ex coniugi, che hanno, in quasi vent’anni, costruito un impero, una spa che ha visto sovrapporre legami familiari a ruoli in questioni d’affari. Lo abbiamo capito per via dei beni immobiliari, della villa, dei Rolex e soprattutto del centro sportivo della Longarina. Insomma, di quanto emerso in questo ultimo anno.

Incertezza Mediaset

Nulla di nuovo sul fronte Mediaset per Ilary, poi. Come accennato non vi è certezza alcuna in questa stagione di passaggio, dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, e il nuovo assetto editoriale dell’azienda, ci si interroga sul futuro e i programmi che potrebbero essere affidati alla conduttrice. “Ci domandavamo se lei sia stata dursizzata, è sparita dai palinsesti”, l’affondo poi non così cattivo di Staffelli.

“In realtà io in autunno non ho mai lavorato, anche l’anno scorso non ho lavorato nel periodo che va da settembre a dicembre, vado un po’ in letargo”, ha spiegato Ilary che, davanti all’idea di una nuova edizione de “L’Isola dei Famosi” non aggiunge altro: “Le vie del Signore, anzi le vie di Mediaset, sono infinite. Vediamo”.

Di certo se non sarà il reality, Mediaset studierà una soluzione ad hoc (anche se per ora non si sa ancora nulla di un eventuale contratto) per Blasi che ha legato alla sua intera carriera televisiva a Cologno Monzese, dagli esordi a oggi.

Difficile ritenere che possa essere cancellato il suo recente passato e anche il legame che ha instaurato con Silvia Toffanin, alla quale ha affidato sempre e comunque interviste esclusiva anche quando la separazione da Totti era ancora sussurrata e le richieste di dichiarazioni e chiarimenti era abbondanti.

L’udienza del 20 settembre

Ilary Blasi e la consegna del Tapiro da parte dell’invito di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli

All’udienza del 20 settembre scorso Totti e Blasi non erano presenti: il giudice Simona Rossi ha dato spazio a una questione tecnica riservata agli avvocati Antonio Conte e Laura Matteucci per l’ex numero 10 della Roma, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per la presentatrice, che hanno presentato due memorie estremamente corpose a cui hanno lavorato lungamente e nelle quali ciascuna parte documenta soprattutto le responsabilità e le reciproche (e presunte) mancanze.

Come anticipato, nel corso di questa lunga estate e nei mesi precedenti, sono stati diverse le occasioni anche pubbliche – come la ormai famosa intervista al Corriere della Sera di Totti – nel corso delle quali si alludeva a situazioni private. Da quel poco che trapela oggi e che ha costituito oggetto di rumors riportato in questi mesi, le rispettive strategie sono opposte.

Secondo quel che riguarderebbe la posizione di Ilary, la relazione tra l’ex coniuge e Noemi Bocchi – la quale a sua volta ha vissuto e affronta una separazione dolorosa dall’imprenditore Mario Caucci – costituirebbe la vera causa della crisi coniugale e che quasi certamente verrà chiamata in aula.

Il capitano non ha mai negato di essere legato a Noemi, ma nella memoria e come anche nelle sue esternazioni pubbliche, avrebbe indicato la scoperta di certi messaggi trovati, certe allusioni e chat nello smartphone della ex moglie con personaggi che gli avrebbero imposto riflessioni e valutazioni sul loro rapporto.

“Non sono stato io a tradire per primo”, affermò nell’intervista rilasciata a Aldo Cazzullo senza alcun filtro, aggiungendo alcuni dettagli su messaggini e scambi oltre che di una conversazione con la parrucchiera di sua moglie, amica e confidente. Nel dossier studiato e raccolto dai suoi rappresentanti vi sarebbero altri elementi a sostegno di questa convinzione.

La prossima convocazione

Ora la giudice, che si è avvalsa della riserva, dovrà studiare quanto prodotto in queste settimane dagli avvocati e decidere quali prove e consulenze ammettere, quali testimoni consultare: si apre un capitolo nuovo, nella causa Totti-Blasi che non vedrà la luce prima di qualche mese, magari a inizio 2024.

Il 20 settembre Totti e Ilary Blasi non erano presenti, ma ciò non vuol dire che non lo saranno in futuro e che non verranno eventualmente convocati testimoni, che potrebbero aggiungere elementi utili nella causa di separazione.

Totti e Ilary Blasi ospiti ai box in occasione del GP di Monaco nel 2018

Adesso c’è da proseguire sulla linea del lungo addio e comprendere che ne sarà di tutto questo imponente intreccio di investimenti, proprietà e capitali che è accumulato nel tempo e con il lavoro di entrambi. E non sarà una questione che si esaurirà in poco tempo.

