Corona un caso anche in Rai, rivolta del Cda: info, data e orario di "Avanti popolo" per le sue rivelazioni

Il re del gossip si arricchisce anche con le ospitate in tv, al programma della De Girolamo promette di fornire prove e di fare altri nomi scottanti

16-10-2023 12:00

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Lo scandalo Corona-gate si arricchisce di nuovi particolari. Il re del gossip, che ha scoperchiato per primo il pentolone di scommessopoli, ora è al centro anche di una disputa in Rai dopo che sono stati resi noti i compensi che ha percepito l’ex fotografo dei vip per ospitate fatte e quelle che farà, soprattutto quella annunciata da lui stesso al programma della De Girolamo.

Corona da Domenica In ad Avanti Popolo

Fabrizio Corona è stato finora ospite in Rai di Mara Venier a “Domenica In e di Francesca Fagnani a “Belve”. In entrambe le ospitate, fa sapere oggi Repubblica, il suo compenso è stato di 12 mila euro ciascuna. Per la comparsata da Nunzia De Girolamo, invece, si accontenterà di una cifra tra gli 8 e i 10 mila euro. Per dare delle notizie in esclusiva, spiegano da viale Mazzini.

«Dirò tutto al programma di Nunzia De Girolamo. Ho fatto una grande inchiesta e lo vedrete. Presenterò le prove dopo la partita dell’Italia. Farò arrivare “Avanti popolo” al 15%», ha fatto sapere lui nei giorni scorsi.

Dove e quando vedere Corona ad “Avanti popolo”

Il programma di Nunzia De Girolamo è in palinsesto per martedì alle 21.20 su Rai3. Finora ha deluso le aspettative. Nella classifica audience la trasmissione, al debutto, è arrivata ultima fra i talk di informazione con solo il 3,6% di share. L’intervento – in diretta – di Corona, che ha annunciato che fornirà prove schiaccianti, elementi nuovi ed altri nomi di personaggi coinvolti nello scandalo scommesse, è previsto per le 22.45 circa, dopo la partita Inghilterra-Italia che andrà in onda in diretta su Rai1 dalle 20.40.

Proteste in Commissione Vigilanza Rai per i soldi a Corona

Intanto in Commissione Vigilanza arriveranno le proteste dei deputati che si chiedono se sia opportuno fornire una ribalta a una persona condannata in Cassazione e prevedere un compenso per la sua presenza. Anche perché c’è il sospetto che la “talpa” di Corona possa ostacolare le indagini. Verranno chiesto chiarimenti al direttore generale e all’amministratore delegato della Rai con il cdA che si sta spaccando sul tema.

Anche Lia Capizzi, ex conduttrice della Domenica Sportiva, ha fatto eco a questa preoccupazione con un tweet velenoso: “Quelli che…Corona con i suoi scoop sta facendo vero giornalismo, sta indirizzando le indagini (!?!) Le sta, al contrario, ostacolando con le sue fughe di notizie (una talpa in Procura? O amici malavitosi che si vogliono vendicare di scommesse non riscosse?)”. Intanto tutti pendono dalle labbra del re del gossip per sapere i nomi degli altri protagonisti coinvolti nello scandalo.