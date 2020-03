Coronavirus: appello di Legrottaglie scuote, mascherine in campo

In questa sua nuova esperienza, sulla panchina del Pescara, ha dovuto affrontare anche questo. Nicola Legrottaglie ha deciso di rompere in prima persona il silenzio sul tema coronavirus e sulla comparsa in campo dei suoi giocatori con mascherina.

Le parole di Nicola Legrottaglie

“Abbiamo cercato di dare un segnale perché abbiamo detto di avere avuto tredici casi di influenza e non ci hanno fatto fare i tamponi”, è la denuncia dell’allenatore degli abruzzesi, che già aveva detto che sarebbe stato meglio che il calcio si fermasse per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

Coronavirus: giocatori in campo con mascherine

Prima della gara con il Benevento, i suoi hanno offerto alle telecamere questa immagine forte, lanciando un monito all’indirizzo delle istituzioni. “Abbiamo cercato di dire: guardate che il problema c’è e forse si sta sottovalutando. Abbiamo fatto il minimo che potevamo fare, la priorità è quella della vita” ha spiegato Legrottaglie dopo il ko nel match contro i campani.

La posizione dell’allenatore è chiara: “Se si fermasse il campionato per tre settimane, non si potrà più riprendere in modo normale. Se anche non ci fosse calcio per 3-4 mesi non succederebbe nulla, chi ama la vita sarà d’accordo. Anzi, avremo la possibilità di curarci e aiutare chi ha bisogno”.

VIRGILIO SPORT | 09-03-2020 17:12