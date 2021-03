Coronavirus, Lamberti in terapia subintensiva

Lo sport italiano trattiene il fiato per Giorgio Lamberti.

L’ex primatista mondiale dei 200 metri stile libero è infatti ricoverato in terapia subintensiva presso gli Spedali Civili di Brescia, la sua città natale, dopo aver contratto il Coronavirus.

Lamberti, classe ’69, ne ha parlato in un’intervista al ‘Tg1’: “Gareggiare per un titolo mondiale è una cosa, lottare per la vita tutt’altro. Il Covid-19 è un virus maledetto, ti arriva addosso e non te ne accorgi. Ho perso degli amici per questo virus”.

Poi, la metafora natatoria all’insegna della speranza: “È la mia vasca più complicata, ma bisogna passarla senza mai mollare, in progressione, fino all’ultima bracciata”.

OMNISPORT | 09-03-2021 00:27