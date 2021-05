Corsa Champions tra Juve Milan Napoli: le combinazioni possibili

Domenica 23 maggio 2021, ore 20.45. Iniziano gli ultimi drammatici 90 minuti di questa tormentata stagione del campionato di Serie A. Ha vinto, con merito e largo anticipo l’Inter di Conte. Resta solo un verdetto importante da emettere: la qualificazione alla prossima Champions League. L’Italia anche l’anno prossimo manda 4 squadre alla fase a gironi della Champions. Una è l’Inter in quanto vincitrice, l’altra è l’Atalanta. In base ai risultati delle ultime partite la Dea potrebbe perdere l’attuale secondo posto in classifica, ma non sarà comunque superabile dalla 5a in classifica la Juventus, che è distanziata sì di soli 3 punti ma che in caso di parità in classifica è perdente negli scontri diretti. Restano quindi altri due posti da assegnare e ci sono 3 squadre racchiuse in un punto: Napoli e Milan sono a 76 punti e la Juve a 75.

2 Atalanta 78 3 Milan 76 4 Napoli 76 5 Juventus 75

Il calendario propone questi incontri alla 38a e ultima giornata

Atalanta-Milan

Bologna-Juventus

Napoli-Verona

Inutile dire che il Napoli sembra essere già tranquillo del fatto suo, giocando in casa contro il Verona. La Juve ha una trasferta difficile ma non impossibile a Bologna e il Milan gioca in casa della seconda in classifica e rivale storica. Al netto quindi della posizione di partenza e del livello di difficoltà delle partite (dando per scontato che tutte le squadre si impegneranno al massimo…) al 90° minuto si determinerà una classifica che sicuramente non avrà nessuna appendice ed emetterà il verdetto in modo definitivo. L’arrivo ex aequo è di per sé piuttosto difficile, ma in caso si verificasse entrano in gioco i risultati maturati durante la stagione e la differenza reti, per cui non si faranno spareggi.

Vista la situazione l’unica possibilità concreta di modificare la classifica è che la Juve vinca a Bologna e poi dipende da cosa succede a Bergamo e Napoli. Di seguito le possibili combinazioni di risultati e la classifica che si verrebbe a determinare. Le squadre in neretto sono quelle che andrebbero in Champions

Juve pareggia / Milan perde / Napoli perde

2 Atalanta 81 3 Milan 76 4 Napoli 76 5 Juventus 76 A parità di punti il Milan ha la migliore classifica avulsa e il Napoli la migliore differenza gol rispetto alla Juve. Unica possibilità che il Napoli perda con 10 gol di scarto in casa con il Verona.

In tutti gli altri casi di pareggio da parte della Juve e di concomitante sconfitta di una tra Napoli e Milan si verificherebbe una parità a 77 punti che in ogni caso vedrebbe la Juve perdente. Juve vince – Milan vince – Napoli vince

2 Atalanta 79 3 Juventus 79 4 Napoli 78 5 Milan 79 A parità di punti l’Atalanta ha il vantaggio degli scontri diretti e della differenza gol Juve Vince – Milan perde – Napoli Vince

2 Atalanta 81 3 Napoli 79 4 Juventus 78 5 Milan 76 Juve vince / Milan pareggia / Napoli vince

2 Atalanta 79 3 Napoli 79 4 Juventus 78 5 Milan 77 Juve vince / Milan pareggia / Napoli pareggia

2 Atalanta 79 3 Juventus 78 4 Napoli 77 5 Milan 77 Juve vince / Milan vince / Napoli pareggia

2 Milan 79 3 Atalanta 78 4 Juventus 78 5 Napoli 77

VIRGILIO SPORT | 22-05-2021 12:56