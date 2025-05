Serie A, lotta retrocessione: regolamento, combinazioni possibili, gli scenari

Lo scudetto è stato assegnato ma c'è ancora chi si gioca la vita in Serie A. La lotta salvezza coinvolge ben 5 squadre e c'è anche l'ipotesi spareggio

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Lo scudetto è andato ma restano altri obiettivi da centrare in questa 38esima giornata di Serie A che ha vissuto solamente un piccolo antipasto nella serata di ieri, seppur assai importante. C’è soprattutto la lotta salvezza a tenere banco con 5 squadre ancora in corsa e 2 posti che conducono direttamente in cadetteria. Ecco quello che dobbiamo attenderci in quest’ultimo turno con ogni scenario possibile.

Il calendario dell’ultima giornata

Il Monza si è chiamato fuori in anticipo accettando sommessamente il proprio destino. Ma chi raggiungerà ora i brianzoli in B? Non il Cagliari, grazie al trionfo sul Venezia della scorsa settimana. Dal Verona in giù, invece, rischiano tutte, con Lecce ed Empoli che si sono garantite una possibilità ulteriore grazie alle vittorie del turno precedente.

La classifica in questo momento vede il Verona davanti a 34 punti, il Parma a seguire con una lunghezza in meno e poi Empoli e Lecce a quota 31 punti. Chi è messo peggio è il Venezia fermo a 29. Questo è il calendario dell’ultima giornata: Venezia-Juventus, Lazio-Lecce, Atalanta-Parma, Empoli-Verona.

Le chance delle 5 contendenti

Il Verona è quella con le chance maggiori. Gli scaligeri sono gli unici a poter festeggiare senza guardare gli altri risultati in caso di pareggio. Non è lo stesso per il Parma che in caso di segno X dovrebbe sperare nella non vittoria di Lecce ed Empoli. Per il Venezia c’è solo una possibilità: battere la Juventus e sperare che Lecce ed Empoli perdano. Altrimenti per Di Francesco sarebbe retrocessione, la seconda consecutiva dopo quella col Frosinone.

La possibilità che si arrivi a uno spareggio

Nell’ultima giornata potrebbe verificarsi un clamoroso arrivo a pari merito di quattro squadre a 34 punti: due si salverebbero grazie alla classifica avulsa, mentre le altre due andrebbero allo spareggio per stabilire l’ultima retrocessa in Serie B.

In caso di arrivo a pari punti tra due squadre al 17° e 18° posto, sarà uno spareggio andata e ritorno a decidere la salvezza, con ritorno in casa della meglio piazzata secondo la classifica avulsa. Niente regola dei gol in trasferta: in caso di parità si va direttamente ai rigori. Se le squadre coinvolte sono più di due, la classifica avulsa determinerà le due che si sfideranno nello spareggio.

Ma come funziona la classifica avulsa?

Per stabilire la classifica finale della Serie A (cioè chi vince lo scudetto, chi va in Europa, chi retrocede come nel caso che ora ci interessa e le altre posizioni), se due o più squadre hanno gli stessi punti, si fa una classifica tra loro, chiamata classifica avulsa, seguendo questi criteri in ordine:

Punti fatti negli scontri diretti tra le squadre a pari punti Differenza reti negli stessi scontri diretti Differenza reti in tutto il campionato Maggior numero di gol segnati in tutto il campionato Sorteggio (se tutto è ancora pari)

Entriamo nel dettaglio. Qualora Verona, Parma, Lecce ed Empoli arrivino a pari punti (cosa assolutamente possibile) a giocarsi lo spareggio sarebbero scaligeri e ducali. Con salentini e toscani che invece festeggerebbero la permanenza in massima categoria.