Serie B, Brescia a processo: c'è la data. Bocciato il ricorso della Salernitana e Manfredi si prende i playout

Altra giornata convulsa per il torneo cadetto. Respinto il ricordo dei granata contro il rinvio dei playout, la Sampdoria pronta a giocarli: "Questione di dignità"

Altra giornata convulsa per la Serie B. Mentre il Brescia è stato deferito dalla Procura federale, il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso presentato dalla Salernitana contro il rinvio dei playout. Che, invece, attende con ansia il presidente della Sampdoria Manfredi. Insomma, la situazione è sempre più ingarbugliata: ecco quando potrebbe disputarsi la doppia sfida dai playout.

Caos Serie B, playout: Salernitana ‘sconfitta’

La Salernitana si era rivolta al Collegio di garanzia del Coni in quanto riteneva “illegittimo, illogico e incoerente” rinviare le gare dei playout così come sancito dalla Lega Serie B il 18 maggio attraverso il comunicato ufficiale n. 211.

L’obiettivo del club granata era pertanto l’annullamento del provvedimento e il ripristino dello “status quo ante rispetto al comunicato stesso, con il riconoscimento del diritto della Salernitana a disputare i playout col Frosinone (erano previsti il 19 e 26 maggio, ndr), secondo la classifica ufficiale”. Oggi, però, il ricorso dei campani è stato respinto.

La motivazione del Collegio di garanzia del Coni

Nella nota diffusa dal Collegio di garanzia si legge che “non appaiono sussistere i presupposti dedotti dalla parte ricorrente per l’accoglimento dell’istanza cautelare”.

E, ancora, “ritenuto che la controversia deve, pertanto, essere trattata assicurando il pieno contraddittorio fra tutte le parti e, per l’effetto, la piena conoscenza del merito della stessa; ritenuto, altresì, che sussistono motivi per la spedita trattazione del ricorso; considerata la possibilità di discutere il giudizio nella prossima sezione di udienze, che si terrà dinanzi alla prima sezione, il 10 giugno alle 12:30, rigetta il ricorso”

Sampdoria al posto del Brescia, Manfredi sui playout

Il deferimento del Brescia fa da preludio alla penalizzazione di 4 punti che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni (ma Cellino promette battaglia). E tutto lascia pensare che Figc e Lega B possano poi intervenire sulla classifica con la salvezza del Frosinone e il playout tra Salernitana e Sampdoria, che era stata retrocessa in C sul campo.

In attesa che sia fatta chiarezza in merito, in un’intervista rilasciata a Sky Sport il presidente del club blucerchiato Matteo Manfredi ha parlato dei “playout come una questione di dignità. Se confermata la situazione del Brescia, allora è una situazione dovuta” dice, facendo mea culpa sull’annus horribilis dei liguri. “Ho il dovere di proteggere la Sampdoria, siamo stati parte lesa. Continueremo a investire, siamo in grado di iscriverci sia in B sia in C”.

Brescia a processo: quando potrebbero disputarsi i playout

La prima data ufficiale, quella del 19 maggio, è saltata per lo tsunami che ha travolto la Serie B. Ad oggi è molto difficile ipotizzare quando le due gare del playout potrebbero essere giocate, ma di sicuro Lega Serie B e Figc faranno di tutto per chiudere il campionato regolarmente.

Si aspetterà la sentenza di primo grado sul Brescia: l’udienza è stata fissata il 29 maggio, come quella del Trapani. Dopodiché – come riferisce Calcio e Finanza – se ritenuta solida la sentenza, si decideranno le date. Due gli ostacoli: dall’1 al 9 giugno scenderanno in campo le nazionali, poi c’è sempre il ricorso al Coni della Salernitana (udienza il 10 giugno): dunque, difficilmente i playout saranno disputati prima della metà di giugno.