Caos serie B, il Brescia diserta l’udienza della Procura Federale: la mossa di Cellino. Samp, i tifosi prendono posizione

Il club lombardo ha deciso di affidarsi a una memoria scritta invece che all’udienza in programma stamattina a Roma, e a Brescia è polemica per il trattamento diverso concesso al Trapani

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Il primo giorno di un lungo processo che riguarda il Brescia comincia con una mossa a sorpresa del club lombardo. Niente udienza a Roma e difesa affidata a una memoria scritta. E’ questo il primo passo del presidente Cellino che è più che mai intenzionato a difendere le proprie ragioni a fronte della minaccia di una penalizzazione di 4 punti e della retrocessione in serie C.

La decisione del Brescia

Il Brescia era attesi stamattina alle ore 10 a Roma per essere ascoltato dalla Procura Federale, invece proprio nelle ultime ore il club lombardo ha scelto un’altra strada quella di presentare una memoria difensiva affidata alla giustizia sportiva. Tra oggi e domani ci sdarà il deferimento del club che apre le porte al primo grado di giudizio in merito alle irregolarità amministrative del club.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La disparità di trattamento con Trapani

Ha fatto notizia e ha creato scalpore la decisione presa dalla Federbasket di comminare 4 punti di penalizzazione alla Trapani Shark, che milita nel massimo campionato italiano, ma solo nella prossima stagione. Una soluzione che avrebbero voluto anche al Brescia e che avrebbe evitato il caos playout che si vive in questo momento. Anche la società siciliana del presidente Antonini è stata coinvolta nella presunta truffa del Gruppo Alfieri. E un discorso molto simile riguarda anche il Trapani Calcio che ha ricevuto la comunicazione dall’Agenzia dell’Entrate lo sorriso 22 aprile mentre il Brescia deve aspettare il 17 maggio. Inoltre le contestazioni alle due squadre di calcio sono le stesse e sono relative ai contributi Irpef relativi ai mesi di novembre e dicembre 2024, e di gennaio 2025.

La presa dei posizioni dei tifosi della Samp

A prendere posizione ora in casa Sampdoria, che guarda con grande attenzione a quello che sta succedendo, sono i tifosi della Sampdoria. Nel corso degli ultimi giorni le voci di una “vicinanza” tra la Figc e il club hanno costretto entrambe le parti a prendere posizione per smentire queste illazioni. Sulla vicenda intervengono anche i tifosi della Federclubs con una nota dal titolo “Basta Veleno”: “Da domenica scorsa la Sampdoria è diventata bersaglio di un feroce attacco mediatico. Alcuni esponenti della com comunicazione, mossi chi da una fede calcistica poco celata, chi da legami di amicizia e simpatia con chi aveva quasi portato il club al fallimento, hanno dipinto scenari di favoritismi illeciti e collusioni con quelli che potremmo definire i poteri forti. Possiamo affermare con forza di sentirci indignati e offesi per questo attacco e non permetteremo ulteriore fango sulla Samp e i suoi tifosi”.