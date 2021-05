Corsi esulta per la promozione in B: "Empoli esempio virtuoso"

Gioia grande in quel di Empoli dopo la vittoria sul Cosenza che ha dato ai toscani, con due giornate di anticipo, l’aritmetica certezza del ritorno in Serie A.

Il risultato ha subito scatenato i festeggiamenti in casa empolese dove, con grande entusiasmo, il presidente Fabrizio Corsi si è congratulato con tutti per il grande lavoro svolto e per l’affiatamento creato nel corso dei mesi.

“L’Empoli è un esempio virtuoso di calcio. Basta pensare alle promozioni ottenute, alle partecipazioni in Serie A per una città di 42.000 abitati. Abbiamo dato tanti calciatori a squadre professioniste in tutta Europa. Nel nostro progetto vedo tanta continuità. Il gruppo è fantastico, così come il mister e il direttore sportivo. Sono speciali per la passione, per la qualità e quantità di lavoro che svolgono” ha dichiarato soddisfatto il numero uno dell’Empoli che subito ha voluto mettere nero su bianco le proprie intenzioni circa il futuro degli uomini cardine per la promozione.

“A meno di cose straordinarie penso Accardi rimarrà. Gli ho affidato la squadra 5 anni fa e si è rivelato ancora più bravo di quello che pensavo. Mister Dionisi è bravo: è riuscito a migliorare i ragazzi attraverso il lavoro settimanale ma è stato bravo anche a gestire il gruppo durante tutto l’anno. Il nostro allenatore ideale è uno di questo tipo. Noi vorremo mantenere entrambi ma so che del buon lavoro che hanno fatto si accorgono anche gli altri” ha dichiarato Corsi.

OMNISPORT | 04-05-2021 17:44