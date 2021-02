Cortina: delude Paris in discesa, vince Kriechmayr

Azzurri ancora a secco ai Mondiali di sci alpino in corso a Cortina. Nella prova di discesa Vincent Kriechmayr, già vincitore del SuperG, conquista l’oro sulla pista Vertigine, precedendo di un centesimo di secondo il tedesco Andreas Sander, e di 18 centesimi lo svizzero Beat Feuz, favorito della vigilia.

Grande delusione per Dominik Paris: l’Azzurro chiude al quarto posto, ex aequo con l’altro elvetico Marco Odermatt. sesto Christof Innerhofer, lontano Matteo Marsaglia. “Non sono riuscito a fare la gara che volevo. Peccato, avevo tutto ben chiaro quello che dovevo fare. Ma ho fatto un po’ fatica sulle curve a metà gara, ho sbagliato sui tratti decisivi. E sul ripido non sono riuscito a fare la differenza. Sì, sono un po’ deluso, ma devo solo guardare avanti. I quarti posti non hanno lo stesso peso. Quando sai che stai bene e poi sbagli, pesano un po’ di più”, le parole di Paris dopo la gara.

OMNISPORT | 14-02-2021 12:43