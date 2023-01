Cortina, Goggia fa la voce grossa in prova

19-01-2023 12:31

Sofia Goggia scalda i motori. Dopo il 16° tempo nella prima prova cronometrata in vista della doppia discesa libera di Cortina, in programma tra venerdì 20 e sabato 21 gennaio, la campionessa bergamasca ha cambiato marcia nel secondo “approccio” col cronometro sulla pista amica de l’Olympia delle Tofane.

E per la vice campionessa olimpica in carica cambiare marcia significa solo una cosa, ovvero piazzare il miglior tempo, possibilmente con distacchi significativi sulla concorrenza. Così è andata nella mattinata di giovedì, quando il crono di 1’35” netto è bastato per fare con largo anticipo di Goggia la favorita assoluta, se già non lo era, in vista della discesa vera e propria.

La statunitense Isabella Wright è seconda a 19 centesimi, davanti alla norvegese Raghnild Mowinckel a 49 centesimi. Solo quarta Mikaela Shiffrin (+0.61), che sarà comunque, e ovviamente, l’avversaria più temibile per Sofia.

Indietro le altre italiane: 14ª Federica Brignone, a un secondo e mezzo da Goggia, 18ª Laura Pirovano, 24ª Elena Curtoni, addirittura 30ª Nadia Delago dopo il nono posto di mercoledì.