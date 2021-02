Cossu, primo bollettino diffuso dal Cagliari

Il Cagliari ha diffuso una nota sulle condizioni di Andrea Cossu, coinvolto in un incidente stradale nella giornata di sabato e ricoverato in ospedale nel capoluogo sardo in codice rosso.

“A seguito di un incidente stradale avvenuto oggi, il dirigente rossoblù Andrea Cossu si trova ricoverato presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari. Sottoposto ad accertamenti e terapie, le sue condizioni sono stabili. Forza Andrea, siamo tutti con te!”, la nota diffusa sui social.

OMNISPORT | 20-02-2021 22:54