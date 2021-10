Courmayeur, Jasmine Paolini è in semifinale

29-10-2021 22:28

La stagione di Jasmine Paolini si arricchisce di un’altra perla. La tennista toscana ha infatti conquistato il pass per le semifinali del “Courmayeur Ladies Open-Cassina Trophy”, torneo WTA 250 in corso di svolgimento sul veloce indoor del Courmayeur Sport Center.

Dopo aver eliminato agli ottavi l’altra italiana Lucrezia Stefanini, Paolini, testa di serie numero sette, si è sbarazzata ai quarti dell’ucraina Dayana Yastremska, numero dieci del seeding, superata con il punteggio di 6-4 7-6(4) dopo 94 minuti di gioco.

Jasmine, che ha già fissato più volte in stagione il proprio best ranking e che è attualmente la numero 56 al mondo, affronterà in semifinale la croata Donna Vekic, che ha eliminato con un doppio 6-4 la cinese Xinju Wang.

L’altra semifinale vedrà di fronte la russa Liudmila Samsomova, testa di serie numero tre, e la danese Clara Tauson (5).

