Covid, Gresini non ce l'ha fatta: muore a 60 anni l'ex campione del mondo

Fausto Gresini non ha vinto la lunga battaglia contro il Coronavirus. Il pilota due volte campione del mondo nella classe 125 è stato ricoverato a dicembre e questa sera ha perso la vita, a soli 60 anni. Un dramma per tutto lo sport italiano, considerando anche i miglioramenti recenti che avevano fatto ben sperare.

Pochi giorni fa, il figlio Lorenzo aveva dato il lieto annuncio: “Siamo ufficialmente di nuovo in gara, babbo è sveglio!! – aveva scritto Lorenzo su Facebook -. Gli esami sono stabili come anche l’ossigenazione, i reni stanno recuperando, continua a essere sotto antibiotico e non ha febbre, i polmoni non sono messi bene, ma danno qualche segnale positivo. Ovviamente permane una situazione di gravità e fragilità. Seguiranno aggiornamenti”. Notizie incoraggianti confermate anche dal dottor Nicola Cilloni: “Grazie ai macchinari che aiutano a rimuovere gas dal sangue permettendo minore stress sui polmoni, negli ultimi giorni le condizioni di salute di Fausto Gresini sono migliorate, pur rimanendo il quadro clinico generale grave e la prognosi ancora riservata”.

La scorsa settimana, invece, Cilloni ha confermato il nuovo aggiornamento di Lorenzo sul peggioramento improvviso di Gresini: “E’ ancora ricoverato nel reparto di terapia Intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna per il perdurare di una grave insufficienza respiratoria conseguente all’infezione da Covid-19 – dice il medico -. Purtroppo, sono sopraggiunte delle complicanze che rendono il quadro clinico critico. I sanitari continuano a curarlo con la massima intensità possibile nella speranza di una ripresa delle funzioni d’organo gravemente compromesse. È sempre sostenuto da un respiratore meccanico e in coma farmacologico”. Oggi, in serata, la notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere.

Gresini è stato una leggenda del motociclismo italiano. Ha esordito nel 1982 e ha sempre corso nella classe minore del motomondiale, la 125, vincendo nel 1985 con 109 punti conquistati e nel 1987, con una stagione capolavoro: vinse 10 delle 11 gare in calendario.

OMNISPORT | 22-02-2021 23:01