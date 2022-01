Covid, il racconto di Cassano. E la moglie si sfoga sui social

11-01-2022 17:23

Fortunatamente, Antonio Cassano è guarito dal Covid-19 dopo essere stato anche ricoverato nei giorni scorsi. In diretta a Bobo Tv su Twitch, l’ex calciatore di Roma, Inter, Milan e Sampdoria ha raccontato la sua disavventura: “Ho avuto due giorni di febbre, un po’ di tremolii, però siccome a casa non sapevo cosa fare, a un certo punto sono andato in ospedale. Tramite il dottore della Sampdoria Rollero sono andato in ospedale, ho fatto tutte le analisi: era tutto perfetto, ho fatto anche la tac ed era una lieve polmonite. Mi hanno curato, in due giorni sono tornato a casa, ma sono tornato negativo dopo venti giorni”.

Covid, il racconto di Cassano

Per Cassano è stata sicuramente un’esperienza difficile: “I primi giorni non sentivo nulla, mio figlio maggiore il 24 è risultato positivo, io fin lì stavo bene. Dopo 4/5 giorni misuro la febbre 38, scendeva e saliva, non sapevo cosa fare e ho preso e sono andato all’ospedale. Da quel momento là non ho sentito più nulla, più gusti, più niente. Sono andato all’ospedale, è vero che può essere un raffreddore, può essere un mal di testa, però io non sono mai stato in ospedale. Alla fine ho perso 6 kg”, ha concluso l’ex giocatore, invitando tutti a vaccinarsi.

Covid, l’opinione della moglie di Cassano

Anche la moglie di Cassano, Carolina Marcialis, è stata contagiata dal Covid. Sui social, la pallanuotista ha deciso esporsi per la prima volta sulla tematica relativa al vaccino: “Allora è un argomento scomodo, ma visto che ho una mia opinione te la dico. Credo che ognuno sia libero di vaccinarsi o meno non sono io che posso giudicare le scelte di una persona. Certo che lanciare la monetina rischiando di morire avere la monetina vincente per vaccinarsi e sapere di prenderlo asintomatico o comunque in forma lieve lascio a te la risposta su cosa è meglio fare”.

Covid, lo sfogo di Carolina

Dopo aver espresso la sua opinione, Carolina ha voluto anche raccontare un episodio che ha coinvolto Cassano e lei dopo la disavventura legata al Covid: “Oggi io e mio marito siamo andati a prendere i bambini a scuola e una mamma si è messa a fare una piazzata davanti ad altre persone dicendo ad Antonio di non essere vaccinato. Ecco credo che la cosa grave sia questa, la gente chel giudica, che parla senza sapere, che sente legge cose e non capisce un ca**o. Il problema è: ok per il Covid abbiamo il vaccino ma per la stupidità?!”.

Carolina Marcialis si è sfogata: “Ecco questo mi spaventa, mi spaventa che i miei figli possano crescere in un mondo di gente invidiosa cattiva che se può sputare sentenze lo fa! Volete sapere com’è finita la storiella?! Io e Antonio siamo stati in silenzio (anche perché in una scuola di suore mi pareva male far scendere il cielo) ma in macchina purtroppo ho insaccato Antonio, perché lui è limpido e parla sempre in buona fede e da troppa confidenza alle persone quando ti trovi a fare chiacchiere da bar (del tipo “ho paura del vaccino non voglio farlo” cose che penso abbiamo detto tutti all’inizio!!) devi stare attento con chi parli perchè ti ritrovi che hai detto che non lo fai e addirittura sei un NoVax. Ecco la cosa che più mi spaventa è questa”, ha concluso la moglie di Cassano.

OMNISPORT