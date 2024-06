CR7 da record, a 39 anni si riprende la scena

Dieta ferrea, cura maniacale del corpo. I segreti del fuoriclasse portoghese ancora al top

Il giorno dopo il 3-0 del Portogallo alla Turchia la stampa sportiva europea celebra Cristiano Ronaldo, spazzando via i dubbi sulla sua condizione fisica dopo la stagione in Arabia. L’occasione l’ha avuta, ma ha preferito servire a Bruno Fernandes la palla del tris, rinunciando al gol che lo avrebbe reso il marcatore piu’ anziano della storia degli Europei. 14 le reti segnate piu’ 7 assist nel torneo che disputa quest’anno per la sesta volta in carriera. Per CR7 il tempo sembra essersi fermato. A 39 anni e’ sempre tra i piu’ in forma: 51 gol in 50 partite con la maglia dei sauditi dell’Al Nassr. Dieta rigida e cura maniacale della forma fisica. Sono alcuni dei segreti del portoghese per “staccare” ancora di testa oltre 2,20m e raggiungere picchi di velocita’ oltre i 33 km l’ora.