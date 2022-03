Cr7 fa ancora discutere, tutta colpa di Cassano: che polemica sul web

12-03-2022 08:34

Di mestiere provocatore. In attesa di diventare direttore sportivo Antonio Cassano si diverte a fare il polemista su twitch, alla Bobo-tv di Vieri. Ogni settimana una perla, una polemica, una provocazione. L’ultima sta destando particolare scalpore, perchè FantAntonio, dopo l’ultima gara di Champions del Real Madrid contro il Psg, ha provato a stilare le sue classifiche di tutti i tempi come bomber, riservando una sorpresa.

Per Cassano Benzema è più forte di Ronaldo

Dice Cassano: “Benzema è molto più forte di Cristiano Ronaldo. Ronaldo voleva far gol in tutti i modi, spaccava la porta, ma non aveva la qualità di Benzema. Lo metto tra i primi cinque numeri 9 della storia. Ronaldo, Van Basten, Lewandowski, Ibra… Lui c’è”.

I tifosi attaccano Cassano e difendono Ronaldo

Ronaldo non gioca più in Italia ma per i tifosi dei vari club resta insuperabile e fioccano le critiche al barese sui social: “Se Cassano avesse avuto il cervello avrebbe fatto una grande carriera come calciatore. Se…” oppure: “Come fanno i bambini piccoli quando un giocatore diventa un campione dopo aver fatto una tripletta importante, mentre l’altro diventa una schiappa. Nello specifico la schiappa è l’unico ad aver vinto 5 Champions facendo 141 goal. Primo per distacco. Cassano non ne prende mezza”.

Il web è un fiume in piena: “Ma che pretendete da uno che è andato alla presentazione con il Real vestito da mangiafuoco grasso” e poi: “In questa epoca dove chi la spara più grossa vince, lui è il pluricampione del mondo” e ancora: “Cassano dovrebbe dedicarsi al Ping Pong”

Benzema stimato ma mai come Ronaldo

Nessuno contesta il valore di Benzema ma la maggioranza lo considera nettamente inferiore a Cr7: “Ronaldo x me è il numero 1 Benzema è un grande calciatore e Cassano è Cassano” e poi: “Cassano acquisisce un senso quando racconta aneddoti sulle sue bravate da bambino piccolo e fa ridere tutti in quanto giullare. Quando tenta di esprimere un concetto va silenziato”

Non mancano voci contrarie: “Mi sembra la prima cosa sensata detta da Cassano negli ultimi anni” oppure: “Basta vedere le fine che ha fatto Ronaldo quando non ha più la squadra che gioca solo per lui” e infine: “Cassano è uno dei pochi che capisce di calcio e dice quello che pensa”

Infine la chiosa: “CR7 è nella fase calante della sua carriera. Quando era al top segnava in tutti i modi e da tutte le posizioni. Può risultare un giocatore antipatico ma non si può metterlo sotto Ibra. Cassano buon giocatore ma senza cervello può continuare a vivere la sua vita senza commentare”

